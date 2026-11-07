Κρακοβία: Επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του δράστη ένοπλης επίθεσης με 6 νεκρούς

Snapshot Η ένοπλη επίθεση στην Κρακοβία χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική και προκάλεσε 6 νεκρούς και 16 τραυματίες.

Στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν τρεις νεκροί, που φαίνεται να ανήκουν στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον.

Ο δράστης ήταν Πολωνός, γεννημένος το 2002, με ριζοσπαστικές και ακροδεξιές απόψεις, και χρησιμοποίησε όπλο που ανήκε σε συγγενικό του πρόσωπο.

Η επίθεση έγινε με αυτόματο τυφέκιο τύπου αμερικανικού στρατού και GROM, ενώ στο όχημά του βρέθηκαν επιπλέον όπλα και πυρομαχικά.

Η Πολωνία κήρυξε εθνικό πένθος στις 8 και 9 Νοεμβρίου, ενώ η Κρακοβία διατήρησε περίοδο πένθους έως τις 11 Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Νεότερες πληροφορίες σχετικά με το προφίλ του δράστη της αιματηρής επίθεσης στην Κρακοβία το μεσημέρι του Σαββάτου 7/11, έρχονται στη δημοσιότητα.

Στο σπίτι του το βράδυ του Σαββάτου βρέθηκαν τρεις νεκροί, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, πρόκειται για δύο γυναίκες και έναν άνδρα, οι οποίοι εκτιμάται ότι ανήκουν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.«Φαίνεται ότι πρόκειται για μέλη της στενής οικογένειάς του», δήλωσε ο Τουσκ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου τους.

Την ίδια ώρα,ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, χαρακτήρισε την επίθεση ως «τρομοκρατική». «Εκ μέρους όλων μας, ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου και τη συμπάθειά μου σε όλα τα θύματα της επίθεσης , επειδή υπήρξε μια επίθεση, μια τρομοκρατική ενέργεια εναντίον κατοίκων και τουριστών που διέμεναν στην Κρακοβία ».

Ο υπουργός Εσωτερικών και Διοίκησης, Μάρτσιν Κιρβίνσκι, ξεκαθάρισε σε Συνέντευξη Τύπου ότι ο δράστης δεν έχει καμία σχέση με τον εθνικό στρατό της Πολωνίας, ενώ συμπλήρωσε πως φέρεται να είχε επηρεαστεί από «ριζοσπαστικές απόψεις».

«Όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε πολύ, πολύ ριζοσπαστικές απόψεις . Πολυάριθμα όπλα βρέθηκαν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε», είπε ο Κιερβίνσκι. «Όλα δείχνουν ότι γοητεύεται από ακροδεξιές ιδεολογίες, και αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας», είπε ο υπουργός.

Ο Κιρβίνσκι επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι Πολωνός, γεννημένος το 2002 και ζει στο Βοϊβοδάτο Σβιετοκρίσκιε . «Αυτή η αρχική ανάλυση υποδηλώνει υπερεθνικιστικές απόψεις, αλλά αυτό θα επαληθευτεί. Δεν θέλω να πω ούτε μια λέξη παραπάνω. Αυτή τη στιγμή, επικεντρωνόμαστε στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και στην παροχή βοήθειας», πρόσθεσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το όπλο που χρησιμοποίησε φέρεται ήταν συγγενικού του προσώπου και συγκεκριμένα του πατέρα του, ο οποίος είχε άδεια.

Περίοδος εθνικού πένθους

«Λόγω των τραγικών γεγονότων στην Κρακοβία, ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρόκι ξεκίνησε την επίσημη διαδικασία κήρυξης εθνικού πένθους, η οποία θα ισχύσει στις 8 και 9 Νοεμβρίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος, Ράφαλ Λέσκιεβιτς.

Παράλληλα, περίοδο πένθους μέχρι την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου κήρυξε ο δήμαρχος της Κρακοβίας, Lukasz Gilbala, νωρίτερα σήμερα.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο άνδρας οδηγούσε ένα μαύρο αυτοκίνητο από το οποίο πυροβολούσε ανεξέλεγκτα τους περαστικούς, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί και 16 ακόμα να τραυματίστηκαν σοβαρά. Πρόκειται για τέσσερις γυναίκες και έναν άνδρα, με τους 5 να είναι υπήκοοι Πολωνίας και ένας με καταγωγή από την Πορτογαλία. Ανάμεσά στους τραυματίες είναι και τρεις αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και «παλεύει για τη ζωή του».

Ο δράστης συνελήφθη αφού κατά την καταδίωξη από την αστυνομία, ενεπλάκη σε τροχαίο και βγήκε από το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την εκπρόσωπο του διοικητή της επαρχιακής αστυνομίας στην Κρακοβία, Katarzyna Cisło, ο δράστης υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, ενώ πιθανό είναι να χρειαστεί και δεύτερο χειρουργείο.

Σχετικά με την επίθεση, η Τσίσλο ανέφερε ότι πρόκειται για τυχαία θύματα προσθέτοντας ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες για παιδιά ανάμεσά τους. Παράλληλα, σχετικά με το όπλο που χρησιμοποίησε, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα αμερικανικό αυτόματο τυφέκιο που συναντάται στον αμερικανικό στρατό, τις ειδικές δυνάμεις και το FBI στην Πολωνία. Χρησιμοποιείται επίσης από την GROM (Ομάδα Πολωνικών Στρατιωτικών Μονάδων).

Σημειώνεται ότι στο όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης εντοπίστηκαν όπλα και πολλά πυρομαχικά.

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