Υπουργείο Εξωτερικών: «Βαθιά θλίψη για το τραγικό περιστατικό με πυροβολισμούς στην Κρακοβία»
Η ανακοίνωση
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«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, με αφορμή το σημερινό τραγικό περιστατικό με πυροβολισμούς στην Κρακοβία.
Στην πολωνική πόλη σκοτώθηκαν 6 άνθρωποι.
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