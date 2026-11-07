Κρακοβία: Έξι οι νεκροί της ένοπλης επίθεσης και πάνω από 12 τραυματίες - Πολωνός ο δράστης

Snapshot Η ένοπλη επίθεση στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 5 νεκρούς και περίπου 12 τραυματίες.

Ο δράστης, ένας Πολωνός πολίτης, ντυμένος με στρατιωτική παραλλαγή, πυροβολούσε ανεξέλεγκτα με τουφέκι και οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα.

Η αστυνομία ακινητοποίησε τον δράστη πυροβολώντας τον στα πόδια και τον μετέφερε τραυματισμένο σε νοσοκομείο.

Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι δράστες και ότι ανάμεσα στους τραυματίες είναι τρεις αστυνομικοί.

Η αστυνομική επιχείρηση για τη διασφάλιση της περιοχής και την αντιμετώπιση της κατάστασης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Ακόμη ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο κέντρο της Κρακοβίας, στην Πολωνία, το μεσημέρι του Σαββάτου 7/11, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 6.

Τουλάχιστον 12 είναι οι τραυματίες, ενώ τρεις από αυτούς είναι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, άνδρας ντυμένος με στρατιωτική παραλλαγή, κράνος και καλυμμένο πρόσωπο, έτρεχε με ένα μαύρο αυτοκίνητο στους δρόμους γύρω από την κεντρική αγορά της πόλης και πυροβολούσε ανεξέλεγκτα όποιον έβρισκε μπροστά του με ένα τουφέκι.

Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κόσμο να τρέχει προσπαθώντας να κρυφτεί σε μαγαζιά, ενώ ο δράστης οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις πολωνικές αρχές, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και διασώστες να καταφθάνουν στο σημείο, προκειμένου να συνδράμουν τους τραυματίες και να διασφαλίσουν την περιοχή.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, πυροβολώντας τον, ενώ σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας, έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Όπλα και πυρομαχικά στο αυτοκίνητο

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πρόκειται για Πολωνό πολίτη 24 ετών, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα τα αίτια που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη. Ξεκαθαρίζει, παράλληλα, ότι πρόκειται για τον μόνο δράστη της επίθεσης, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση.

«Ο άνδρας φορούσε στρατιωτικά ρούχα και έφερε ένα μακρύ όπλο στρατιωτικού τύπου. Μπορεί να ήταν ένα ημιαυτόματο τουφέκι AR-15. Πολλά άλλα όπλα και πυρομαχικά κατασχέθηκαν από το αυτοκίνητό του», δήλωσε ο βοηθός επιθεωρητής Cisło.

Προστέθηκε ότι όλα δείχνουν ότι φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο. Σύμφωνα με φωτορεπόρτερ που συνεργάζεται με το Πολωνικό Πρακτορείο Τύπου (PAP), ο άνδρας προσπαθούσε να ξεφύγει από την αστυνομία, όταν συγκρούστηκε με ένα λευκό αυτοκίνητο σε διασταύρωση. Στη συνέχεια, πήδηξε από το όχημα και άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών.

Στο πορτμπαγκάζ του βρήκαν, μεταξύ άλλων, ένα στρατιωτικό σακίδιο πλάτης, εμπορευματοκιβώτια και μια ξιφολόγχη.

Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Η κεντρική πλατεία της Κρακοβίας με εκτεταμένη αστυνομική παρουσία AP/Beata Zawrzel

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι ενημερώνεται συνεχώς από τον υπουργό Εσωτερικών. «Ο υπουργός Εσωτερικών με ενημερώνει τακτικά για την κατάσταση στην Κρακοβία μετά τον τραγικό πυροβολισμό. Η αστυνομία διερευνά το ιστορικό και όλες τις περιστάσεις της επίθεσης», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Σε νεότερη ανακοίνωση έστειλε θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της «τραγικής επίθεσης» στην Κρακοβία. Συνεχάρη τους «ηρωικούς αστυνομικούς που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους», ενώ ζήτησε από τους πολιτικούς του αντιπάλους να μην εκμεταλλευτούν το περιστατικό.

Ο Πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, δήλωσε ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένος από τις αναφορές για τα τραγικά γεγονότα στο κέντρο της Κρακοβίας» και ότι «οι σκέψεις του είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους». Ο Ναβρότσκι πρόσθεσε ότι «ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Κρακοβία».

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