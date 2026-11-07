Μακελειό στην Πολωνία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και δέκα τραυματίες από πυροβολισμούς

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το Σάββατο (7 Νοεμβρίου) κοντά στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, στη νότια Πολωνία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ακόμη δέκα να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TVN24, το οποίο επικαλείται πληροφορίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την υπόθεση φέρεται να έχει ήδη συλληφθεί ο δράστης.

Πρόκειται για άνδρα ντυμένο με στρατιωτική παραλλαγή και κράνος, ο οποίος χρησιμοποίησε στρατιωτικού τύπου τουφέκι.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις πολωνικές αρχές, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και διασώστες να καταφθάνουν στο σημείο, προκειμένου να συνδράμουν τους τραυματίες και να διασφαλίσουν την περιοχή.

Strzelanina na rynku głównym w Krakowie 3 osoby nie żyją #rynek #krakow #poland https://t.co/m3KjcDvsrO — mat tam (@kitrvj) November 7, 2026

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στο σημείο

Όπως μεταδίδει το πολωνικό δίκτυο RMF24, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση διάσωσης. Μάλιστα, στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας προσγειώθηκε ελικόπτερο αεροδιακομιδών, προκειμένου να συμβάλει στην παροχή βοήθειας και τη μεταφορά τραυματιών.

Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να επιχειρούν, ενώ η περιοχή έχει τεθεί υπό αυξημένη επιτήρηση.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστα. Παράλληλα, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα ή τα πιθανά κίνητρα του φερόμενου ως δράστη.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για την υπόθεση και την κατάσταση των τραυματιών.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Πολωνίας, Władysław Kosiniak-Kamysz, εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, σε ανάρτησή του στο Χ.

«Τραγική ένοπλη επίθεση στην Κεντρική Αγορά της Κρακοβίας. Για εμάς, τους κατοίκους της Κρακοβίας και της περιφέρειας Μαλοπόλσκα, αυτές είναι ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές.

Βρίσκομαι σε επαφή με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Βοϊβόδα και όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Όλες οι περιστάσεις και τα κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό θα διερευνηθούν διεξοδικά.

Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων».

Διαβάστε επίσης