Απειλές για βόμβα: Πτήση από τη Βαρσοβία σταμάτησε πριν την απογείωση - Βίντεο από την εκκένωση

Η πολωνική αεροπορική εταιρεία LOT επιβεβαίωσε ότι δύο πτήσεις της που αναχωρούσαν από τη Βαρσοβία δέχθηκαν απειλές για βόμβα, η μία με προορισμό το Παρίσι και η άλλη τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Newsweek.

Σε δήλωσή της ανέφερε: «Εφαρμόστηκαν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες. Στην περίπτωση της πτήσης LO331 προς το Παρίσι, το αεροσκάφος σταμάτησε κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης και κατευθύνθηκε σε καθορισμένη θέση στάθμευσης. Το αεροσκάφος και όλες οι αποσκευές υποβλήθηκαν σε έλεγχο ασφαλείας που διενήργησαν οι αρμόδιες αρχές. Δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνα αντικείμενα».

Η αεροπορική εταιρεία πρόσθεσε ότι στην πτήση προς τις Βρυξέλλες, το πλήρωμα «ενημερώθηκε για την κατάσταση και διενήργησε έλεγχο ασφαλείας εν πτήσει».«Δεν εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα κατά τη διάρκεια του ελέγχου», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, όπου οι αρμόδιες αρχές διενήργησαν επιπλέον έλεγχο ασφαλείας. Ο έλεγχος αυτός επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνα ή ύποπτα αντικείμενα».

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε εκκένωση επιβατών από αεροσκάφος της LOT Polish Airlines που επρόκειτο να αναχωρήσει για το Παρίσι. Οι αρχές του αεροδρομίου Σοπέν της Βαρσοβίας έλαβαν πληροφορίες σχετικά με την πιθανή παρουσία επικίνδυνου αντικειμένου στο αεροσκάφος.

Δείτε βίντεο από την εκκένωση:

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