Τζιτζικώστας μετά τις απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη: Πολύ νωρίς για συμπεράσματα αν συνδέονται

Snapshot Ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ για την ασφάλεια της αεροπορίας έχει ενεργοποιηθεί.

Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη σύνδεση των απειλών για βόμβες σε πτήσεις.

Οι εθνικές έρευνες για τα περιστατικά συνεχίζονται και η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Η υπηρεσία του επιτρόπου βρίσκεται σε επαφή με τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Δεν έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί μηχανισμοί και το κίνητρο πίσω από τις απειλές παραμένει ασαφές. Snapshot powered by AI

Ο επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να διαπιστωθεί αν οι απειλές για βόμβες, οι οποίες οδήγησαν αυτή την εβδομάδα στην αλλαγή πορείας αρκετών πτήσεων και στη συνοδεία άλλων προς τον προγραμματισμένο προορισμό τους σε όλη την Ευρώπη, συνδέονται μεταξύ τους.

«Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το αν τα αναφερόμενα περιστατικά συνδέονται», ανέφερε ο Απόστολος Τζιτζικώστας σε δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη, «Οι εθνικές έρευνες συνεχίζονται».

Ο επίτροπος ανέφερε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και ότι η υπηρεσία του βρίσκεται «σε επαφή με τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας».

«Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια της αεροπορίας», πρόσθεσε.

Ο επίτροπος δήλωσε ότι οποιαδήποτε απειλή κατά αμάχων είναι «απαράδεκτη» και ανέφερε ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η ασφάλεια και η προστασία της αεροπορίας δεν θα τεθούν σε κίνδυνο.

Αν και δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη εκρηκτικοί μηχανισμοί μετά τις απειλές για βόμβες, το κίνητρο πίσω από τις αναφορές παραμένει ασαφές.

«Οι περισσότερες από τις πληγείσες χώρες υποστηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία»

Ο Έρικ Σούτεν, επικεφαλής της ομάδας αεροπορικής ασφάλειας Dyami, δήλωσε στο skynews ότι οι περισσότερες από τις πληγείσες χώρες υποστηρίζουν την Ουκρανία.

«Από γεωπολιτική άποψη, πιστεύω ότι πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη το σενάριο του υβριδικού πολέμου, όπου μια χώρα – σήμερα μιλάμε για τη Ρωσία, σωστά; – μας επιτίθεται σε πολλαπλά μέτωπα, από τους σιδηροδρόμους έως τα σούπερ μάρκετ και, πιο πρόσφατα, τις τράπεζες αίματος», ανέφερε.

«Ο ενεργειακός τομέας, ο τομέας του διαδικτύου και ο τομέας των αερομεταφορών συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών».

Κανείς δεν έχει ακόμη θεωρηθεί επίσημα υπεύθυνος, και δεν έχει ακόμη αποδοθεί καμία ευθύνη στο ρωσικό κράτος.

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