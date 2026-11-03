Συναγερμός στους αιθέρες: Τέσσερα αεροσκάφη προσγειώθηκαν μετά από απειλές για βόμβες

Snapshot Τέσσερα αεροπλάνα υποβλήθηκαν σε έκτακτες προσγειώσεις και ελέγχους λόγω απειλών για βόμβες σε εμπορικές πτήσεις στην Ευρώπη.

Δύο πτήσεις προς το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας και μία στη Μούρθια της Ισπανίας έγιναν στόχος απειλητικών μηνυμάτων για εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Μια πτήση από το Χίθροου προς τη Βαρσοβία προσγειώθηκε στο Μόντλιν για επιθεώρηση, ενώ άλλη από την Κοπεγχάγη προσγειώθηκε κανονικά παρά την απειλή.

Έκτακτη προσγείωση πραγματοποιήθηκε στη Μούρθια για πτήση της Ryanair από το Μάντσεστερ με 121 επιβάτες λόγω απειλητικού email.

Ο συναγερμός ακολούθησε παρόμοιο περιστατικό σε πτήση της Wizz Air που προσγειώθηκε έκτακτα στη Βουδαπέστη με συνοδεία ουγγρικού μαχητικού. Snapshot powered by AI

Μαζική κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας προκάλεσε ένα μπαράζ απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε αεροπλάνα που εκτελούσαν εμπορικές πτήσεις στη Γηραιά Ήπειρο.

Δύο επιβατικά αεροσκάφη ελέγχθηκαν εξονυχιστικά στη Βαρσοβία και ένα τρίτο στη Μούρθια της Ισπανίας, ενώ την ίδια ώρα τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Βουλγαρία μετέδωσαν πως μια πτήση με προέλευση το Ισραήλ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σόφιας έπειτα από τη λήψη ενός απειλητικού email.

Μία από τις πτήσεις είχε αναχωρήσει από το Χίθροου του Λονδίνου με τελικό προορισμό το κεντρικό αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας. Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να κάνει απρογραμμάτιστη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μόντλιν, όπου ειδικά κλιμάκια προχώρησαν άμεσα σε επιθεώρηση. Σε αυτό επέβαιναν 181 επιβάτες και πλήρωμα. Σύμφωνα με δανέζικα μέσα, μια δεύτερη πτήση από την Κοπεγχάγη προς το Σοπέν δέχτηκε αντίστοιχη απειλή. Η προσγείωσή της όμως ολοκληρώθηκε κανονικά βάσει προγράμματος.

Έκτακτη προσγείωση στην Ισπανία

Στη νότια Ισπανία ένα αεροσκάφος της Ryanair, το οποίο είχε απογειωθεί από το Μάντσεστερ, προχώρησε σε επείγουσα προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μούρθια. Όπως ανακοινώθηκε από τον Φρανθίσκο Λούκας, εκπρόσωπο της ισπανικής κυβέρνησης στην περιοχή, στην πτήση βρίσκονταν 121 άτομα.

Αυτά τα περιστατικά καταγράφονται μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά τον συναγερμό που σήμανε σε πτήση της Wizz Air από το Λούτον. Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί επειγόντως στη Βουδαπέστη έχοντας μάλιστα τη στενή συνοδεία ενός ουγγρικού μαχητικού αεροσκάφους.

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