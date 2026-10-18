Πτήση από Τελ Αβίβ προς Βιέννη προσγειώθηκε στη Βουλγαρία μετά από απειλή για βόμβα

Πτήση της Austrian Airlines από το Τελ Αβίβ προς τη Βιέννη αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Σόφια την Κυριακή λόγω απειλής για βόμβα. Οι αρχές επιθεωρούν το αεροσκάφος 

Δημήτρης Μάνωλης

Πτήση από Τελ Αβίβ προς Βιέννη προσγειώθηκε στη Βουλγαρία μετά από απειλή για βόμβα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πτήση της Austrian Airlines από το Τελ Αβίβ προς τη Βιέννη προσγειώθηκε εκτάκτως στη Σόφια λόγω απειλής για βόμβα.
  • Οι αυστριακές αρχές έλαβαν τηλεφώνημα για ύποπτο αντικείμενο στο αεροσκάφος και διέταξαν την εκτροπή της πτήσης.
  • Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία δεν εμπλέκεται στο περιστατικό καθώς δεν συνέβη στον ισραηλινό εναέριο χώρο.
  • Το περιστατικό αποτελεί μέρος σειράς απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη με δεσμούς με το Ισραήλ, με προηγούμενες απειλές να αποδεικνύονται ψευδείς.
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Το αεροπλάνο της Austrian Airlines εκτελούσε δρομολόγιο από το Τελ Αβίβ προς τη Βιέννη όταν ελήφθη η απειλή για βόμβα. Στη συνέχεια, η πτήση άλλαξε κατεύθυνση προς τη Σόφια της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με αναφορές, οι αυστριακές αρχές έλαβαν τηλεφώνημα από τη Βιέννη σχετικά με ύποπτο αντικείμενο στο αεροπλάνο. Μετά το τηλεφώνημα, η πτήση έλαβε εντολή να αλλάξει πορεία προς τη Σόφια, όπου το αεροπλάνο ελέγχεται.

To αεροσκάφος της Austrian Airlines απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με προορισμό τη Βιέννη το βράδυ της Κυριακής.

Όπως αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα «Jerusalem Post», επικαλούμενη τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα KAN News, το περιστατικό έγινε γνωστό το βράδυ της Κυριακής. Η ειδησεογραφική πύλη Ynet ανέφερε επίσης την εκτροπή.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σημείωσε ότι το περιστατικό δεν συνέβη εντός ή κοντά στον ισραηλινό εναέριο χώρο και ως εκ τούτου δεν εμπλέκεται στο περιστατικό και δεν ήταν υποχρεωμένη να ενεργήσει αυτή τη στιγμή.

Το περιστατικό είναι το τελευταίο σε μια σειρά παρόμοιων απειλών για βόμβες εναντίον αεροσκαφών που έχουν δεσμούς με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, δύο πτήσεις της Delta έγιναν στόχος την περασμένη εβδομάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απειλή φέρεται να αποδείχθηκε ψευδής συναγερμός.

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