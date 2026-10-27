Φωτογραφίες: Σοβαρές ζημιές σε Airbus A320 έπειτα από σφοδρή χαλαζόπτωση

Snapshot Ένα αεροσκάφος Airbus A320 της Yemenia Airways υπέστη σοβαρές ζημιές από έντονη χαλαζόπτωση.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια πτήσης από το Άντεν προς το Αμμάν.

Το παρμπρίζ του κόκπιτ και η μύτη του αεροσκάφους υπέστησαν σημαντικές ζημιές.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ του πληρώματος ή των επιβατών. Snapshot powered by AI

Σοβαρές ζημιές υπέστη ένα αεροσκάφος Airbus A320 της Yemenia Airways έπειτα από έντονη χαλαζόπτωση.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Queen Alia στο Αμμάν της Ιορδανίας, με το περιστατικό να σημειώνεται τη Δευτέρα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς μελών πληρώματος ή επιβατών.

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, τόσο το παρμπρίζ του κόκπιτ, όσο και η μύτη του Α320 υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

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