Συντριβή αεροπλάνου στη Φλόριντα: Πιλότος ακούγεται να λέει το «Πάτερ ημών» - Έρευνα για τα αίτια

Snapshot Στη Φλόριντα σημειώθηκε συντριβή αεροσκάφους που στοίχισε τη ζωή σε εννέα άτομα και οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Μια ηχογράφηση από το πιλοτήριο δείχνει τον πιλότο να προσεύχεται με το «Πάτερ ημών» πριν από τη συντριβή, ενώ η συγκυβερνήτης προειδοποιεί για τον επικείμενο θάνατο.

Ο παγετός θεωρείται πιθανός παράγοντας που συνέβαλε στην πτώση, καθώς το αεροπλάνο πέρασε μέσα από καταιγίδα με ισχυρά ανοδικά ρεύματα που προκαλούν ψύξη και παγοποίηση.

Η National Transportation Safety Board προειδοποιεί ότι οι συνθήκες παγοποίησης εν πτήσει μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους, παρότι υπάρχουν συστήματα αντιπαγοποίησης.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η καταιγίδα ήταν η άμεση αιτία της συντριβής, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη την τραγωδία στη Φλόριντα των ΗΠΑ με την πτώση του αεροσκάφους, που κόστισε τη ζωή σε εννέα άτομα.

Οι έρευνες των Αρχών επιδιώκουν πλέον να εξακριβώσουν τα αίτια που οδήγησαν στην απότομη πτώση του αεροσκάφους. Ένα πιθανό σενάριο, σύμφωνα με ειδικούς, είναι ο παγετός.

Την ίδια στιγμή έρχεται στο φως της δημοσιότητας μια συγκλονιστική ηχογράφηση από το πιλοτήριο, όπου ο πιλότος φαίνεται να προσεύχεται με το «Πάτερ ημών» λίγα δευτερόλεπτα πριν το αεροπλάνο συντριβεί στο έδαφος στη Φλόριντα την Κυριακή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες. Μια ανδρική φωνή φαίνεται να λέει: «Ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου», ενώ η συγκυβερνήτης Ναθάλια Γκαδέλα φωνάζει ότι πρόκειται να συντριβούν και να πεθάνουν.

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Πώς μπορεί να συσσωρευτεί πάγος στα αεροπλάνα εν πτήσει

Οι καιρικές συνθήκες αναδεικνύονται ως σημαντικός παράγοντας στην έρευνα.

Σύμφωνα με το CNN την εποχή εκείνη υπήρχαν διάσπαρτες καταιγίδες στην περιοχή, και το αεροπλάνο πέρασε μέσα από ένα ισχυρότερο σύστημα λίγα λεπτά πριν αρχίσει την κάθοδο. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν η καταιγίδα συνέβαλε στη συντριβή.

Ακόμη και σε ζεστό καιρό, οι καταιγίδες δημιουργούν ισχυρά ανοδικά ρεύματα, δηλαδή στήλες αέρα που ανεβαίνουν και ψύχονται γρήγορα. Όσο μεγαλύτερο είναι το υψόμετρο, τόσο πιο κρύος γίνεται ο αέρας. Και οι θερμοκρασίες σε αυτά τα ανοδικά ρεύματα μπορούν να πέσουν έως και τους -100 βαθμούς Φαρενάιτ (-73 Κελσίου) στα υψόμετρα στα οποία πετούν τα αεροπλάνα.

Ο πάγος στα φτερά και σε άλλες επιφάνειες μπορεί επίσης να αποτελέσει σημαντική απειλή για τα ιδιωτικά τζετ. Τον Ιανουάριο του 2024, η National Transportation Safety Board (NTSB) δημοσίευσε μια προειδοποίηση ασφαλείας, τονίζοντας τους κινδύνους που ενέχουν οι συνθήκες παγοποίησης κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν τους πιλότους σε απώλεια ελέγχου.

Ο πάγος μπορεί «να δυσχεράνει τον έλεγχο της πορείας και της ταχύτητας του αεροσκάφους και να εμποδίσει το αεροσκάφος να διατηρήσει την οριζόντια πτήση», ανέφερε η NTSB.

Τα αεροσκάφη είναι εξοπλισμένα με ισχυρά συστήματα αντιπαγοποίησης. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην παγοποίηση.

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