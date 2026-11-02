Φλόριντα: Τι συνέβη στο τελευταίο δραματικό λεπτό πριν το learjet «καρφωθεί» σε δρόμο του Παλμ Μπιτς

Snapshot Ιδιωτικό αεροσκάφος Learjet 60 συνετρίβη σε δρόμο στη Φλόριντα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι εννέα επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Όστιν του Τέξας προς τις Μπαχάμες και αντιμετώπιζε προβλήματα με πάγο και υγρασία κατά την πτήση.

Κατά την κάθοδο, το αεροσκάφος κατέγραψε απότομη απώλεια ύψους με ρυθμό πάνω από 20.000 πόδια ανά λεπτό πριν τη συντριβή.

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στο θέρετρο Mar-a-Lago και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον δρόμο Military Trail και εκκένωση κατοίκων.

Η αποκατάσταση των ζημιών στον δρόμο εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον 30 ημέρες. Snapshot powered by AI

Βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου (dashcam), το οποίο καταγράφει τη στιγμή που αεροσκάφος συντρίβεται σε δρόμο στη Φλόριντα, ήρθε στο φως το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις αρχές, και οι εννέα επιβαίνοντες στο ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Learjet 60 έχασαν τη ζωή τους.

Το αεροσκάφος πετούσε κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τζέι Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, εκτελώντας δρομολόγιο από το Όστιν του Τέξας προς τις Μπαχάμες. Αρχικά, οι επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου αφορούσαν «μέτριες αναταράξεις» και την ανάγκη αντιμετώπισης του πάγου που είχε σχηματιστεί στο αεροσκάφος. Ωστόσο, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η κατάσταση εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Όπως μετέδωσε το BBC, ένα άτομο από το αεροσκάφος ενημέρωσε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι το αεροπλάνο «συγκεντρώνει υγρασία από τις κατακρημνίσεις» και ότι «χρειάζεται να ανέβει σε μεγαλύτερο ύψος». Λίγες στιγμές αργότερα, ωστόσο, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος, με ρυθμό που ξεπερνούσε τα 10.000 πόδια (3.048 μέτρα) ανά λεπτό.

Το Learjet 60 κατέληξε να συντριβεί σε δρόμο κατοικημένης περιοχής, μόλις 14 χιλιόμετρα από το θέρετρο Mar-a-Lago του Ντόναλντ Τραμπ. Βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου που βρισκόταν κοντά στο σημείο καταγράφει τις συγκλονιστικές στιγμές της πρόσκρουσης.

Pilot Reported Emergency Moments Before Impact Dashcam footage captured a small jet plunging into a Florida street and erupting into a fireball. Air traffic control recordings reveal the pilot declared a mayday, reporting an extreme descent rate before the final transmission: “We’re out of time.” #EuroPost — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) November 2, 2026

Τα δεδομένα πτήσης αποκαλύπτουν την ελεύθερη πτώση του αεροσκάφους

Τα ζωντανά δεδομένα της πτήσης με αριθμό N722BD, μέσω της πλατφόρμας παρακολούθησης αεροσκαφών Flightradar24, αποτυπώνουν τόσο την απότομη απώλεια ύψους όσο και την ταχύτητα με την οποία το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς το έδαφος.

Για σχεδόν δύο ώρες, το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος περίπου 41.000 ποδιών (12.497 μέτρων), με ταχύτητα εδάφους που κυμαινόταν μεταξύ 400 και 500 κόμβων, δηλαδή περίπου 740 έως 925 χιλιομέτρων την ώρα.

Ωστόσο, περίπου στις 12:50 το μεσημέρι, ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, η πτήση άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος. Το αεροσκάφος κατέβηκε από περίπου 35.000 πόδια μέχρι το έδαφος μέσα σε περίπου ενάμιση λεπτό, όταν φαίνεται πως εκδηλώθηκαν τα σοβαρά προβλήματα.

Οι επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου αποκαλύπτουν τα τελευταία λόγια των επιβαινόντων

Μετά την αρχική κλήση κινδύνου (Mayday), η φωνή του ατόμου που επικοινωνούσε με τον πύργο ελέγχου ανέφερε ότι το αεροσκάφος βρισκόταν σε κατάσταση υπερβολικής ταχύτητας κατά την κάθοδο, με ρυθμό απώλειας ύψους 20.000 ποδιών ανά λεπτό.

Λίγο αργότερα, ακούστηκε να λέει: «Θα συντριβούμε στο έδαφος».

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά, ακολούθησε η τελευταία δραματική φράση: «Δεν έχουμε άλλο χρόνο». Η συντριβή στον δρόμο φαίνεται πως σημειώθηκε αμέσως μετά.

Η Πυροσβεστική και οι υπηρεσίες διάσωσης της κομητείας Παλμ Μπιτς χαρακτήρισαν γρήγορα το περιστατικό ως συμβάν με μαζικές απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, αναφέρθηκε στο συγκλονιστικό βίντεο κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης Τύπου.

«Όταν βλέπεις αυτό το βίντεο, είναι κάτι που σε συγκλονίζει. Είναι σαν να πέφτει ένας πύραυλος, ακολουθεί μια τεράστια έκρηξη και συντρίμμια εκτοξεύονται παντού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο δρόμος Military Trail, όπου σημειώθηκε η συντριβή, υπέστη επίσης εκτεταμένες ζημιές. Μετά το δυστύχημα, κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και μεταφέρθηκαν σε κοντινή κοινότητα με τροχόσπιτα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενδέχεται να χρειαστούν τουλάχιστον 30 ημέρες μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία ο δρόμος.

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