ΗΠΑ: Η στιγμή που αεροσκάφος συντρίβεται πάνω σε σπίτια – Βίντεο

Snapshot Ένα ιδιωτικό τζετ συνετρίβη σε έκταση με τροχόσπιτα στη νότια Φλόριντα των ΗΠΑ.

Τουλάχιστον ένα τροχόσπιτο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους.

Υπάρχουν θύματα, αλλά ο ακριβής αριθμός επιβαινόντων και τραυματιών δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.

Το αεροσκάφος, πιθανόν Learjet 60 αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, συγκρούστηκε με δέντρο και έριξε καλώδια ρεύματος.

Η συντριβή ήταν τόσο δυνατή που περιγράφεται σαν ήχος χτυπήματος πυραύλου από αυτόπτες μάρτυρες. Snapshot powered by AI

Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε έκταση με τροχόσπιτα στη νότια Φλόριντα των ΗΠΑ. Η στιγμή της συντριβής έχει καταγραφεί σε βίντεο και φαίνεται τουλάχιστον ένα τροχόσπιτο να τυλίγεται στις φλόγες.

Οι αρχές αναφέρουν ότι υπάρχουν θύματα. Ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές πόσα άτομα επέβαιναν στο ναυλωμένο αεροσκάφος, ούτε πόσοι είναι οι νεκροί ή τραυματίες μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στο έδαφος.

Το αεροσκάφος, που πιστεύεται ότι ήταν ένα Learjet 60 αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, χτύπησε ένα δέντρο και έριξε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη συντριβή του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η συντριβή ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σαν χτύπημα πυραύλου.