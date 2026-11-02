«Mayday, Mayday! Πέφτουμε!»: Ανατριχιαστικό ηχητικό πριν τη συντριβή του αεροπλάνου στη Φλόριντα

Snapshot Ιδιωτικό αεροσκάφος αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της κομητείας Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα με 9 επιβαίνοντες.

Η πτώση προκάλεσε ισχυρή έκρηξη και μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Ένα ηχητικό απόσπασμα, επιβεβαιωμένο από το CNN, καταγράφει την επικοινωνία ανάμεσα στο πιλοτήριο και τον πύργο ελέγχου πριν τη συντριβή.

Στο ηχητικό, η γυναίκα στο πιλοτήριο αναφέρει παρουσία πάγου, απώλεια ύψους και εκπέμπει σήμα κινδύνου «Mayday, Mayday» πριν η επικοινωνία διακοπεί.

Όλοι οι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του αεροσκάφους. Snapshot powered by AI

Σκηνές πανικού σημειώθηκαν στη Φλόριντα, όταν ιδιωτικό αεροσκάφος αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της κομητείας Παλμ Μπιτς, έχοντας στο εσωτερικό του εννέα επιβαίνοντες. Η πτώση του αεροσκάφους συνοδεύτηκε από ισχυρή έκρηξη, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ηχητικό απόσπασμα, η γνησιότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, αλλά φέρεται να καταγράφει τις δραματικές στιγμές της επικοινωνίας ανάμεσα στο πιλοτήριο και τον πύργο ελέγχου. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, το CNN επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συνομιλία.

Στην αρχή της επικοινωνίας, η γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στο πιλοτήριο ενημερώνει τους ελεγκτές για την παρουσία πάγου και ήπιων αναταράξεων. Παράλληλα, ζητά να της υποδειχθεί διαφορετική πορεία πτήσης, καθώς το αεροσκάφος παρουσιάζει σταδιακή απώλεια ύψους.

Λίγο αργότερα, η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται δραματικά. Η γυναίκα εκπέμπει σήμα κινδύνου επαναλαμβάνοντας τη διεθνή κλήση έκτακτης ανάγκης «Mayday, Mayday», που χρησιμοποιείται όταν ένα αεροσκάφος βρίσκεται αντιμέτωπο με άμεσο και σοβαρό κίνδυνο.

Οι τελευταίες φράσεις που ακούγονται στο ηχητικό είναι συγκλονιστικές. «Θα πέσουμε στο έδαφος», φέρεται να λέει η γυναίκα, επαναλαμβάνοντας στη συνέχεια «θα συντριβούμε». Αμέσως μετά, η επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου διακόπτεται απότομα.

“Holy f*ck, we’re out of time” Heart crushing ATC audio captures the moments before a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida, killing all 9 souls on board. VIA: @thenewarea51 https://t.co/CWOtYjJqef — Breaking911 (@Breaking911) November 1, 2026

Το αεροσκάφος, που πιστεύεται ότι ήταν ένα Learjet 60 αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, χτύπησε ένα δέντρο και έριξε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη συντριβή του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η συντριβή ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σαν χτύπημα πυραύλου.

WATCH: Moment plane crashes in Palm Beach County, Florida at high rate of speed. The plane, a Learjet 60, can seat up to 9 passengers depending on the configuration. https://t.co/DZfSXWAtl6 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) November 1, 2026

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