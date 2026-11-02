Αυτή είναι η 20χρονη συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς
Η νεαρή είχε αποκτήσει άδεια πιλότου σε ηλικία μόλις 17 ετών
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- Η 20χρονη Nathalia Gadelha ήταν η συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς, με 9 νεκρούς επιβαίνοντες.
- Το αεροσκάφος κατέπεσε με ταχύτητα άνω των 20.000 ποδιών ανά λεπτό, προκαλώντας κρατήρα και καταρρίπτοντας καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.
- Η Nathalia απέκτησε άδεια πιλότου σε ηλικία 17 ετών και είχε συγκεντρώσει 88 ώρες πτήσης, ονειρευόμενη να γίνει πιλότος εμπορικών αερογραμμών.
- Οι ηχητικές καταγραφές δείχνουν δραματικά τα τελευταία λεπτά πριν το δυστύχημα, με τη συγκυβερνήτη να προειδοποιεί για την επικείμενη συντριβή.
- Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση για τα αιτία του ατυχήματος, ενώ η Nathalia πετούσε μαζί με τον σύντροφό της που ακούγεται στα ηχητικά.
Μία 20χρονη ταυτοποιήθηκε ως η συγκυβερνήτης του μοιραίου Learjet που συνετρίβη το απόγευμα της Κυριακής στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας, την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητας συγκλονιστικές ηχητικές καταγραφές από τα τελευταία δραματικά λεπτά πριν την αεροπορική τραγωδία με νεκρούς και τους 9 επιβαίνοντες.
Η Nathalia Gadelha ακούγεται στα ηχητικά του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να ουρλιάζει πως πρόκειται να συντριβούν, φωνάζοντας , «Κοίτα έξω από το παράθυρο, Jeff!», ενώ μία ανδρική φωνή ακούγεται να προσεύχεται: «Όποιος είναι στον παράδεισο, αγιασμένο να είναι το όνομα».
Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει ποιος επέβαινε στο αεροπλάνο που έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε ένα πάρκο τροχόσπιτων, καταρρίπτοντας καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και αφήνοντας έναν τεράστιο κρατήρα.
Η μητέρα της 20χρονης, Καμίλα, και ο πατριός της επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα «The Post» ότι ήταν η συγκυβερνήτης που πιλοτάριζε το Learjet 60 από το Όστιν του Τέξας προς τις Μπαχάμες, όταν το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος – κατεβαίνοντας με ταχύτητα άνω των 20.000 ποδιών ανά λεπτό – και συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς.
Η νεαρή πιλότος, που μεγάλωσε στην κομητεία Παλμ Μπιτς, είχε προηγουμένως γίνει θέμα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης όταν απέκτησε την άδεια πιλότου σε ηλικία μόλις 17 ετών τον Οκτώβριο του 2023 — πριν ακόμη αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησης.
«Σίγουρα καυχιέμαι, γιατί οι άνθρωποι λένε: “Α, δεν ξέρεις να οδηγείς”, και εγώ απαντώ: “Ναι, αλλά ξέρω να πετάω”», είπε στο CBS12 σε μια συνέντευξη εκείνη την εποχή.
Η τελειόφοιτη του Λυκείου West Boca Raton εξήγησε ότι ξεκίνησε μαθήματα πιλοτικής εκπαίδευσης το 2020, αλλά διδάχθηκε επίσης από τον πατέρα της, ο οποίος έμαθε να πετάει για διασκέδαση το 2018.
Η μητέρα της δημοσίευε συχνά στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες της οικογένειας να ταξιδεύει μαζί με ιδιωτικά τζετ.
Στο άρθρο, η Γκαδέλα εξήγησε ότι πετούσε καθημερινά από την έναρξη των θεωρητικών μαθημάτων, συμπληρώνοντας 88 ώρες πτήσης και περνώντας τις θεωρητικές εξετάσεις.
Η Ακαδημία Αεροπορίας της Σχολικής Περιφέρειας της Κομητείας Παλμ Μπιτς κάλυψε το κόστος της άδειας πιλότου της, αφού είχε εισαγάγει το πρόγραμμα εκείνη τη χρονιά, το 2023.
«Μου αρέσει να είμαι διαφορετική από τους άλλους, οπότε για μένα είναι ωραίο το γεγονός ότι δεν ήταν ακριβώς μια ευκαιρία», είπε η Nathalia.
Αποκάλυψε ότι το όνειρό της ήταν να γίνει κάποια μέρα πιλότος εμπορικών αερογραμμών. Αποφοίτησε από την American Flyers, μια σχολή πιλότων με έδρα το Άντισον του Τέξας και υποκατάστημα στο Πομπάνο Μπιτς της Φλόριντα.
Σε μια πρόσφατη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Gadelha μοιράστηκε ένα βίντεο με την ίδια και τον σύντροφό της, τον Justin, να πετούν μαζί.
«Πόσο συχνά βλέπεις δύο πιλότους κάτω των 21 ετών με άδεια εμπορικής πτήσης, πολυκινητήριας πτήσης, πτήσης με όργανα, καθώς και CFI/CFI-I [Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πτήσεων/Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πτήσεων – Πτήσεις με Όργανα]», έγραψε στο κείμενο που εμφανίζεται πάνω στο βίντεο.