Αυτή είναι η 20χρονη συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς

Snapshot Η 20χρονη Nathalia Gadelha ήταν η συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς, με 9 νεκρούς επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος κατέπεσε με ταχύτητα άνω των 20.000 ποδιών ανά λεπτό, προκαλώντας κρατήρα και καταρρίπτοντας καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Nathalia απέκτησε άδεια πιλότου σε ηλικία 17 ετών και είχε συγκεντρώσει 88 ώρες πτήσης, ονειρευόμενη να γίνει πιλότος εμπορικών αερογραμμών.

Οι ηχητικές καταγραφές δείχνουν δραματικά τα τελευταία λεπτά πριν το δυστύχημα, με τη συγκυβερνήτη να προειδοποιεί για την επικείμενη συντριβή.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση για τα αιτία του ατυχήματος, ενώ η Nathalia πετούσε μαζί με τον σύντροφό της που ακούγεται στα ηχητικά. Snapshot powered by AI

Μία 20χρονη ταυτοποιήθηκε ως η συγκυβερνήτης του μοιραίου Learjet που συνετρίβη το απόγευμα της Κυριακής στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας, την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητας συγκλονιστικές ηχητικές καταγραφές από τα τελευταία δραματικά λεπτά πριν την αεροπορική τραγωδία με νεκρούς και τους 9 επιβαίνοντες.

Η Nathalia Gadelha ακούγεται στα ηχητικά του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να ουρλιάζει πως πρόκειται να συντριβούν, φωνάζοντας , «Κοίτα έξω από το παράθυρο, Jeff!», ενώ μία ανδρική φωνή ακούγεται να προσεύχεται: «Όποιος είναι στον παράδεισο, αγιασμένο να είναι το όνομα».

🚨 “HOLY FCK, we're out of time!” Those appear to be the FINAL WORDS heard over the radio before a Learjet 60 slammed into a residential neighborhood in Palm Beach County, Florida, killing all NINE people aboard. And the audio is absolutely heartwrenching... The pilot first reported turbulence and icing before the aircraft suddenly began losing altitude at a terrifying rate. “MAYDAY, MAYDAY!” At one point, the crew is falling at 22,000 feet per minute. The air traffic controller tried to reassure them: “I'm here with you. Talk to me.” But there was no recovering the aircraft. The jet crashed near a mobile home park and exploded into a fireball, narrowly missing nearby homes. All 9 people were killed. Investigators are still trying to determine what went so terribly wrong. Writer: Oliver https://t.co/zkxYxvrtpq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 2, 2026

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει ποιος επέβαινε στο αεροπλάνο που έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε ένα πάρκο τροχόσπιτων, καταρρίπτοντας καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και αφήνοντας έναν τεράστιο κρατήρα.

Οι αρχές ανταποκρίνονται σε αεροπορικό δυστύχημα στην κομητεία Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026 AP /Mark Elias

Η μητέρα της 20χρονης, Καμίλα, και ο πατριός της επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα «The Post» ότι ήταν η συγκυβερνήτης που πιλοτάριζε το Learjet 60 από το Όστιν του Τέξας προς τις Μπαχάμες, όταν το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος – κατεβαίνοντας με ταχύτητα άνω των 20.000 ποδιών ανά λεπτό – και συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς.

Η νεαρή πιλότος, που μεγάλωσε στην κομητεία Παλμ Μπιτς, είχε προηγουμένως γίνει θέμα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης όταν απέκτησε την άδεια πιλότου σε ηλικία μόλις 17 ετών τον Οκτώβριο του 2023 — πριν ακόμη αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησης.

«Σίγουρα καυχιέμαι, γιατί οι άνθρωποι λένε: “Α, δεν ξέρεις να οδηγείς”, και εγώ απαντώ: “Ναι, αλλά ξέρω να πετάω”», είπε στο CBS12 σε μια συνέντευξη εκείνη την εποχή.

Η τελειόφοιτη του Λυκείου West Boca Raton εξήγησε ότι ξεκίνησε μαθήματα πιλοτικής εκπαίδευσης το 2020, αλλά διδάχθηκε επίσης από τον πατέρα της, ο οποίος έμαθε να πετάει για διασκέδαση το 2018.

Η μητέρα της δημοσίευε συχνά στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες της οικογένειας να ταξιδεύει μαζί με ιδιωτικά τζετ.

Στο άρθρο, η Γκαδέλα εξήγησε ότι πετούσε καθημερινά από την έναρξη των θεωρητικών μαθημάτων, συμπληρώνοντας 88 ώρες πτήσης και περνώντας τις θεωρητικές εξετάσεις.

Η Ακαδημία Αεροπορίας της Σχολικής Περιφέρειας της Κομητείας Παλμ Μπιτς κάλυψε το κόστος της άδειας πιλότου της, αφού είχε εισαγάγει το πρόγραμμα εκείνη τη χρονιά, το 2023.

«Μου αρέσει να είμαι διαφορετική από τους άλλους, οπότε για μένα είναι ωραίο το γεγονός ότι δεν ήταν ακριβώς μια ευκαιρία», είπε η Nathalia.

I believe the female pilot involved in the tragic private plane crash in Palm Beach County today is Nathalia Filgueiras, of Florida. Nathalia Filgueiras did a news interview about getting her pilot's license while still in high school in 2023. In a March 2026 post, Nathalia posted about flying a LearJet 60, the type of plane that crashed today. Her sister, Giulia, also seemingly commented on a TikTok post about the crash saying "My sister 💔" and her Instagram is following Nathalia's "itsnatflig" account. Her partner, "J" (as seen in her IG bio) is likely the "Jack" she cries out to in the chilling audio. It looks like she flies with him routinely, according to her former social media posts. Jack is also heard reciting the Lord's prayer in the moments before the crash. May they rest in peace. — Evan Kilgore 🇺🇸 (@EvanAKilgore) November 2, 2026

Αποκάλυψε ότι το όνειρό της ήταν να γίνει κάποια μέρα πιλότος εμπορικών αερογραμμών. Αποφοίτησε από την American Flyers, μια σχολή πιλότων με έδρα το Άντισον του Τέξας και υποκατάστημα στο Πομπάνο Μπιτς της Φλόριντα.

Σε μια πρόσφατη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Gadelha μοιράστηκε ένα βίντεο με την ίδια και τον σύντροφό της, τον Justin, να πετούν μαζί.

«Πόσο συχνά βλέπεις δύο πιλότους κάτω των 21 ετών με άδεια εμπορικής πτήσης, πολυκινητήριας πτήσης, πτήσης με όργανα, καθώς και CFI/CFI-I [Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πτήσεων/Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πτήσεων – Πτήσεις με Όργανα]», έγραψε στο κείμενο που εμφανίζεται πάνω στο βίντεο.

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