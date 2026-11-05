Μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις στην Ευρώπη

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν εντοπίσει εκρηκτικούς μηχανισμούς σε κανένα από τα αεροσκάφη που δέχτηκαν απειλή

Ειρήνη Κοστιούκ

Μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις στην Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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Αναστάτωση έχει προκληθεί στις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ευρώπη, καθώς τουλάχιστον 18 πτήσεις έχουν δειχτεί απειλή για βόμβα σήμερα, ανάμεσα στις οποίες και δύο πτήσεις της Aegean. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια πτήση της αεροπορικής εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη στο Μιλάνο, και άλλη μια που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Βιέννη.

Είναι το δεύτερο κύμα αντίστοιχων περιστατικών που σημειώνεται αυτή την εβδομάδα, με τις απειλές να έχουν οδηγήσει σε αναγκαστικές προσγειώσεις, εκτροπές πτήσεων και κινητοποίηση μαχητικών αεροσκαφών.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν εντοπίσει εκρηκτικούς μηχανισμούς σε κανένα από τα αεροσκάφη που δέχτηκαν απειλή.

Τι συνέβη με τις δύο πτήσεις της Aegean

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε πτήση της Aegean που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Μιλάνο, με αποτέλεσμα να δρομολογηθεί αναγκαστική προσγείωση. Ακολούθησε έλεγχος δίχως να προκύψει κάτι το επιλήψιμο.

Λίγη ώρα αργότερα, καταγράφηκε αντίστοιχη απειλή σε άλλη πτήση της αεροπορικής εταιρείας, από Αθήνα προς Βιέννη. Και σε αυτή την περίπτωση το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά στον προορισμό του και από τους ελέγχους δεν προέκυψε κάτι επικίνδυνο.

Σε ανακοίνωσή της, η Aegean επιβεβαιώνει πως πράγματι υπήρξαν απειλές, ωστόσο αυτές ήταν αβάσιμες και πως και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

«Η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη. Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια. Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

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Απειλές και σε άλλες πτήσεις που εκτελούσαν δρομολόγια ανά την Ευρώπη

Νωρίτερα, όπως μετέδωσε ο Guardian, είχαν καταγραφεί αντίστοιχες απειλές σε πτήσεις που εκτελούσαν δρομολόγια ανά την Ευρώπη.

Μία πτήση της Aer Lingus που εκτελούσε πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης και εκτράπηκε στη στρατιωτική αεροπορική βάση του Εβρέ στη Γαλλία, έπειτα από απειλή για βόμβα

Στην Ιταλία, μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν μία πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη, αφού δέχτηκε επίσης απειλή για βόμβα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο, όπου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ειδικούς εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικά.

Στη Βουλγαρία, η Πολεμική Αεροπορία της χώρας απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη MiG-29 για να συνοδεύσουν τρεις πτήσεις της Ryanair με προορισμό τη Σόφια, οι οποίες είχαν αναχωρήσει από την Μαδρίτη, τη Κοπεγχάγη και το Στάνστεντ της Αγγλίας. Οι δύο πρώτες πτήσεις προσγειώθηκαν στη Σόφια, ενώ η τρίτη στο Πλόβντιβ.

Στη Τσεχία, τέσσερις πτήσεις με προορισμό την Πράγα δέχτηκαν απειλές για τοποθέτηση βόμβας. Ωστόσο, κατά την διάρκεια ελέγχου, οι αρμόδιες αρχές δεν εντόπισαν εκρηκτικά.

Την ίδια στιγμή, πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία δέχτηκε επίσης απειλή για βόμβα, όπως και μία πτήση της ίδιας αεροπορικής εταιρείας που εκτελούσε το δρομολόγιο Μιλάνο-Βουκουρέστι. Το πρώτο αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Βιέννη, ενώ το δεύτερο στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας. Αργότερα, μία πτήση της της FinnAir από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη, δέχτηκε, επίσης απειλή, και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Αυστρίας

Στο Βέλγιο, πτήση της LOT από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες δέχτηκε απειλή για βόμβα και προσγειώθηκε με ασφάλεια, χωρίς να εντοπιστούν επικίνδυνα ή ύποπτα αντικείμενα.

Στην Ισπανία, οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι έλαβαν απειλές για βόμβες που αφορούσαν τρεις πτήσεις που εκτελούσαν δρομολόγια από ή προς το αεροδρόμιο της Μαδρίτης την Πέμπτη, αλλά ότι, έπειτα από ελέγχους, αποκλείστηκε οποιαδήποτε απειλή. Δεν είναι ακόμη σαφές αν σε αυτές τις πτήσεις, συμπεριλαμβάνεται η προαναφερθείσα πτήση της Ryanair από τη Μαδρίτη προς τη Σόφια.

Europe Flights Bomb Threats

Απειλές για βόμβες από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»

Οι αρχές του αεροδρομίου της Ρώμης ανακοίνωσαν ότι οι απειλές για βόμβες σε δύο πτήσεις με προορισμό τη Ρώμη, οι οποίες τελικά αποδείχτηκαν ψευδείς, διατυπώθηκαν μέσω ενός e-mail με θέμα «Ειδοποίηση απειλής».

Σύμφωνα με το BBC, η ειδοποίηση έφερε την υπογραφή μίας οργάνωσης με την ονομασία «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» (Fighters of the Male State), η οποία ισχυριζόταν ότι στοχεύει ένα «φεμινιστικό καθεστώς» και επεδίωκε να «αφήσει το στίγμα της στην ιστορία».

Στη συνέχεια, απείλησαν να «βάψουν κόκκινο τον ουρανό» με εκρήξεις.

Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύτηκαν αρχικά από ιταλικά μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν από το BBC, το οποίο επικοινώνησε με την Aeroporti di Roma, η οποία διαχειρίζεται και τα δύο αεροδρόμια της πόλης.

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