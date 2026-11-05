Αναγκαστική προσγείωση για δύο πτήσεις της Aegean

Πρόκειται για τις πτήσεις Θεσσαλονίκη – Μιλάνο και Αθήνα – Βιέννη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Αναγκαστική προσγείωση για δύο πτήσεις της Aegean

Φωτογραφία αρχείου

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πτήση της Aegean πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση λόγω απειλής τοποθέτησης βόμβας.
  • Πολλαπλές πτήσεις ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών εκτράπηκαν ή προσγειώθηκαν για ελέγχους εξαιτίας παρόμοιων απειλών.
  • Σε όλες τις περιπτώσεις που ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, δεν βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα ή βόμβες.
  • Η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές διαβεβαίωσαν την ασφάλεια επιβατών και προσωπικού μετά τους ελέγχους.
  • Τα περιστατικά με απειλές για βόμβες σε πτήσεις συνεχίζονται σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια αυτή την εβδομάδα.
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Συνεχίζονται τα περιστατικά με απειλές για τοποθέτηση βόμβας σε αεροσκάφη, καθώς αυτή τη φορά συναγερμός σήμανε σε πτήση της Aegean που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Μιλάνο, με αποτέλεσμα να δρομολογηθεί αναγκαστική προσγείωση. Ακολούθησε έλεγχος δίχως να προκύψει κάτι το επιλήψιμο.

Λίγη ώρα αργότερα σήμανε συναγερμός σε πτήση της Aegean, από Αθήνα προς Βιέννη. Και σε αυτή την περίπτωση το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά στον προορισμό του και από τους ελέγχους δεν προέκυψε κάτι επικίνδυνο.

Νωρίτερα, όπως μετέδωσε ο Guardian, είχαν καταγραφεί αντίστοιχες απειλές σε πτήσεις που εκτελούσαν δρομολόγια ανά την Ευρώπη.

  • EI-DEH Πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, που εξετράπη προς την αεροπορική βάση του Εβρέ, στη Γαλλία
  • FR6410 Πτήση της Ryanair από τη Μαδρίτη προς τη Σόφια
  • Πτήση FR3606 της Ryanair από την Κοπεγχάγη προς τη Σόφια
  • Πτήση FR1730 της Ryanair από το Στάνστεντ προς τη Σόφια, που εκτρέπεται προς το Πλόβντιβ της Βουλγαρίας
  • Πτήση LO235 της LOT Polish Airlines από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με αναφορά της LOT, κατά τον έλεγχο δεν βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα στο αεροσκάφος.
  • W46387 Πτήση της WizzAir από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία, που εκτρέπεται προς τη Βιέννη, Αυστρία
  • AY1761 Πτήση της FinnAir από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια, διενεργήθηκε έλεγχος και δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.
  • AY 1471 Πτήση της FinnAir από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη που προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Αυστρίας.
  • Τέσσερις πτήσεις με προροισμό το αεροδρόμιο της Πράγας. «Η επιχείρηση στο αεροδρόμιο ολοκληρώθηκε, δεν βρέθηκαν βόμβες και όλοι είναι ασφαλείς», ανέφερε η τσεχική αστυνομία.
  • Πτήση W43064 της WizzAir από το Μιλάνο προς το Βουκουρέστι. Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Οτοπένι και διενεργούνται έλεγχοι στο αεροσκάφος.

Υπενθυμίζεται ότι και άλλες πτήσεις είχαν ανακατευθυνθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τον ίδιο λόγο.

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