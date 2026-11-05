Συναγερμός για βόμβα σε πτήση Δουβλίνο – Ρώμη

Snapshot Πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη εκτράπηκε και προσγειώθηκε σε γαλλική στρατιωτική βάση λόγω απειλής για βόμβα.

Το αεροσκάφος ήταν τύπου Airbus A320 και προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση του Εβρέ, στην περιοχή του Ερ.

Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού παρακολουθεί την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση της απειλής, τον αριθμό των επιβαινόντων ή τις τρέχουσες ενέργειες στο σημείο. Snapshot powered by AI

Πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Ιρλανδίας και Ιταλίας αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, προκειμένου να προσγειωθεί σε γαλλική στρατιωτική βάση. Το γραφείο του πρωθυπουργού της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ματινιόν, αεροσκάφος τύπου Airbus A320, που εκτελούσε την πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, εκτράπηκε προς την αεροπορική βάση του Εβρέ, στην περιοχή του Ερ, έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας.

Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού ανέφερε ότι η κατάσταση παρακολουθείται «σε πραγματικό χρόνο», σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση της απειλής, τον αριθμό των επιβαινόντων ή τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σημείο.