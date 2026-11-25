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Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ απάντησε ο θρύλος της soul μουσικής, Στίβι Γουόντερ, σε όσους αμφισβητούν ότι είναι τυφλός, σχολιάζοντας τις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με την όρασή του.

Ο 76χρονος μουσικός αναφέρθηκε στο θέμα κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο United Center του Σικάγου το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο της περιοδείας του.

«Αν πιστεύετε ότι μπορώ πραγματικά να οδηγήσω ή να δω, μπείτε στο αυτοκίνητο μαζί μου και θα δούμε τι θα μας συμβεί στο τέλος», είπε ο μουσικός μιλώντας στο κοινό που είχε συγκεντρωθεί για να τον παρακολουθήσει.

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Ο Στίβι Γουόντερ, ο οποίος γεννήθηκε πρόωρα, έχασε την όραση του περίπου έξι εβδομάδες μετά τη γέννησή του, λόγω μιας οφθαλμικής πάθησης που ονομάζεται αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας (retinopathy of prematurity - ROP).

Θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο ή αλήθεια;

Οι θεωρίες σχετικά με την όραση του Στίβι Γουόντερ δεν περιορίζονται μόνο σε θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο, καθώς έχουν γίνει αναφορές και από άλλες διασημότητες.

Το 2016, ο Αμερικανός κωμικός Άντονι Άντερσον είχε αποκαλύψει στην εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert», ότι κάποτε είχε προκαλέσει τον Γουόντερ σε αγώνα μπάσκετ.

«Αυτό που δεν ξέρετε όλοι είναι ότι ο Στίβι βλέπει», επέμεινε ο κωμικός. «Είναι απλώς θέατρο.»

Το 2019, ο Λάιονελ Ρίτσι είχε διηγηθεί ένα περιστατικό κατά το οποίο ο Στίβι Γουόντερ φέρεται να οδήγησε αυτοκίνητο. Μιλώντας στην εκπομπή της Κέλι Κλάρκσον, είχε δηλώσει: «Όλη μου τη ζωή σκέφτομαι: “Βλέπει. Ξέρω ότι βλέπει”».

Στη συνέχεια, ο διάσημος τραγουδιστής αναφέρθηκε σε μια επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει ο ίδιος στο σπίτι του Στίβι Γουόντερ.

«Πήγα στο σπίτι του και μου είπε: “Θέλεις να ακούσεις ένα καινούργιο τραγούδι; Το έχω στο αυτοκίνητο, έλα μαζί μου”. Πήγαμε στο αυτοκίνητο και μου είπε: “Εσύ κάθισε στη θέση του συνοδηγού κι εγώ θα καθίσω στη θέση του οδηγού”. Μπήκε μέσα, έβαλε μπροστά τη μηχανή, έβαλε την κασέτα και στη συνέχεια γύρισε προς τα πίσω και άρχισε να κάνει όπισθεν στον δρόμο που οδηγούσε στην είσοδο του σπιτιού. Άρχισα να φωνάζω: “Στίβι! Τι κάνεις;”. Και εκείνος μου απάντησε: “Σε τρόμαξα, έτσι;”», είχε αναφέρει.

Από την πλευρά του, ο μεγάλος του μπάσκετ Σακίλ Ο' Νιλ μοιράστηκε μια δική του ιστορία, στην οποία, όπως ισχυρίστηκε, ο 76χρονος μουσικός τον αναγνώρισε όταν βρέθηκαν μαζί σε ένα ασανσέρ. «Μπήκε στο ασανσέρ και είπε: “Τι γίνεται, Σακ; Πώς πας, μεγάλε;”», είχε πει ο Ο' Νιλ σε συνέντευξή του, το 2019.