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Σάλο έχουν προκαλέσει δηλώσεις του Ιταλού δημοστικού συμβούλου με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που τιμάται σήμερα 25 Νοεμβρίου.

Ο δημοτικός σύμβουλος του Μπέργκαμο, Filippo Bianchi, επιτέθηκε στον φεμινισμό και χαρακτήρισε την άμβλωση, το διαζύγιο και την ευθανασία «ταπεινωτικές ελευθερίες». Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, σύμβουλοι άλλων δημοτικών παρατάξεων αποχώρησαν από την αίθουσα.

«Το φεμινιστικό κίνημα προέκυψε τον 19ο αιώνα και σήμερα μπορούμε να δούμε τις συνέπειές του. Όλα όσα βλέπουμε είναι το προϊόν αυτού του κινήματος», ανέφερε ο Bianchi αρχικά. Σύμφωνα με τον ίδιο η άμβλωση, το διαζύγιο και η ευθανασία, θεωρούνται «εξευτελιστικές ελευθερίες».

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Μπέργκαμο, το βράδυ, της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου. Η δήμαρχος της πόλης, Elena Carnevali, απάντησε γρήγορα σκληρά, χαρακτηρίζοντας την ομιλία του Filippo Bianchi «εκτός χρόνου, ιστορίας, ακόμη και ηθικής».

Η ομιλία του δημοτικού συμβούλου, Filippo Bianchi

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο δημοτικός σύμβουλος ξεκίνησε ένα είδος ιστορικής ανάλυσης, υποστηρίζοντας ότι «όταν η Δύση ήταν χριστιανική, υπήρχε σεβασμός και ιπποτισμός για τις γυναίκες. Κάτι που έχει χαθεί από την εποχή του Διαφωτισμού». Εν τω μεταξύ, «από τον φιλελευθερισμό, οι υποτιμητικές ελευθερίες έχουν εξυμνηθεί: η άμβλωση, το διαζύγιο και η ευθανασία». Τέλος, έφτασε στο σημείο να ορίσει τη βία λόγω φύλου ως «συνέπεια του φεμινισμού».