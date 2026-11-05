Απειλές για βόμβες σε 8 πτήσεις ανά την Ευρώπη

Νέος πανευρωπαϊκός συναγερμός

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Απειλές για βόμβες σε 8 πτήσεις ανά την Ευρώπη

Αεροπλάνο της Ryanair ενώ πραγματοποιεί προσγείωση

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 καταγράφηκαν απειλές για βόμβες σε οκτώ πτήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Ορισμένες πτήσεις εκτράπηκαν προς αεροπορικές βάσεις ή άλλα αεροδρόμια, όπως η πτήση της Aer Lingus προς τη βάση του Εβρέ στη Γαλλία και η Ryanair προς το Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.
  • Η πτήση της LOT Polish Airlines από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες ελέγχθηκε χωρίς να βρεθούν ύποπτα αντικείμενα.
  • Ορισμένες πτήσεις της FinnAir και της WizzAir προσγειώθηκαν με ασφάλεια ή εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, όπως η Βιέννη στην Αυστρία.
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Νέος γύρος απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα που εκτελούσαν πτήσεις ανά την Ευρώπη, καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Guardian, υπήρξαν απειλές για βόμβες στις εξής πτήσεις:

  • EI-DEH Πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, που εξετράπη προς την αεροπορική βάση του Εβρέ, στη Γαλλία
  • FR6410 Πτήση της Ryanair από τη Μαδρίτη προς τη Σόφια
  • Πτήση FR3606 της Ryanair από την Κοπεγχάγη προς τη Σόφια
  • Πτήση FR1730 της Ryanair από το Στάνστεντ προς τη Σόφια, που εκτρέπεται προς το Πλόβντιβ της Βουλγαρίας
  • Πτήση LO235 της LOT Polish Airlines από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με αναφορά της LOT, κατά τον έλεγχο δεν βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα στο αεροσκάφος.
  • W46387 Πτήση της WizzAir από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία, που εκτρέπεται προς τη Βιέννη, Αυστρία
  • AY1761 Πτήση της FinnAir από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη.
  • AY 1471 Πτήση της FinnAir από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη που προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Αυστρίας.

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