Απειλές για βόμβες σε 8 πτήσεις ανά την Ευρώπη

Snapshot Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 καταγράφηκαν απειλές για βόμβες σε οκτώ πτήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Ορισμένες πτήσεις εκτράπηκαν προς αεροπορικές βάσεις ή άλλα αεροδρόμια, όπως η πτήση της Aer Lingus προς τη βάση του Εβρέ στη Γαλλία και η Ryanair προς το Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.

Η πτήση της LOT Polish Airlines από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες ελέγχθηκε χωρίς να βρεθούν ύποπτα αντικείμενα.

Ορισμένες πτήσεις της FinnAir και της WizzAir προσγειώθηκαν με ασφάλεια ή εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, όπως η Βιέννη στην Αυστρία. Snapshot powered by AI

Νέος γύρος απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα που εκτελούσαν πτήσεις ανά την Ευρώπη, καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Guardian, υπήρξαν απειλές για βόμβες στις εξής πτήσεις:

EI-DEH Πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, που εξετράπη προς την αεροπορική βάση του Εβρέ, στη Γαλλία

από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, που εξετράπη προς την αεροπορική βάση του Εβρέ, στη Γαλλία FR6410 Πτήση της Ryanair από τη Μαδρίτη προς τη Σόφια

από τη Μαδρίτη προς τη Σόφια Πτήση FR3606 της Ryanair από την Κοπεγχάγη προς τη Σόφια

από την Κοπεγχάγη προς τη Σόφια Πτήση FR1730 της Ryanair από το Στάνστεντ προς τη Σόφια, που εκτρέπεται προς το Πλόβντιβ της Βουλγαρίας

από το Στάνστεντ προς τη Σόφια, που εκτρέπεται προς το Πλόβντιβ της Βουλγαρίας Πτήση LO235 της LOT Polish Airlines από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με αναφορά της LOT, κατά τον έλεγχο δεν βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα στο αεροσκάφος.

από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με αναφορά της LOT, κατά τον έλεγχο δεν βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα στο αεροσκάφος. W46387 Πτήση της WizzAir από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία, που εκτρέπεται προς τη Βιέννη, Αυστρία

από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία, που εκτρέπεται προς τη Βιέννη, Αυστρία AY1761 Πτήση της FinnAir από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη.

από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη. AY 1471 Πτήση της FinnAir από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη που προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Αυστρίας.

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