Απειλές για βόμβες σε 8 πτήσεις ανά την Ευρώπη
Νέος πανευρωπαϊκός συναγερμός
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- Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 καταγράφηκαν απειλές για βόμβες σε οκτώ πτήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
- Ορισμένες πτήσεις εκτράπηκαν προς αεροπορικές βάσεις ή άλλα αεροδρόμια, όπως η πτήση της Aer Lingus προς τη βάση του Εβρέ στη Γαλλία και η Ryanair προς το Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.
- Η πτήση της LOT Polish Airlines από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες ελέγχθηκε χωρίς να βρεθούν ύποπτα αντικείμενα.
- Ορισμένες πτήσεις της FinnAir και της WizzAir προσγειώθηκαν με ασφάλεια ή εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, όπως η Βιέννη στην Αυστρία.
Νέος γύρος απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα που εκτελούσαν πτήσεις ανά την Ευρώπη, καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Guardian, υπήρξαν απειλές για βόμβες στις εξής πτήσεις:
- EI-DEH Πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, που εξετράπη προς την αεροπορική βάση του Εβρέ, στη Γαλλία
- FR6410 Πτήση της Ryanair από τη Μαδρίτη προς τη Σόφια
- Πτήση FR3606 της Ryanair από την Κοπεγχάγη προς τη Σόφια
- Πτήση FR1730 της Ryanair από το Στάνστεντ προς τη Σόφια, που εκτρέπεται προς το Πλόβντιβ της Βουλγαρίας
- Πτήση LO235 της LOT Polish Airlines από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με αναφορά της LOT, κατά τον έλεγχο δεν βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα στο αεροσκάφος.
- W46387 Πτήση της WizzAir από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία, που εκτρέπεται προς τη Βιέννη, Αυστρία
- AY1761 Πτήση της FinnAir από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη.
- AY 1471 Πτήση της FinnAir από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη που προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Αυστρίας.
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