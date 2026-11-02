Πτήση της WizzAir προς τη Σόφια άλλαξε πορεία έπειτα από απειλή για βόμβα

Snapshot Μια πτήση της WizzAir από το Λονδίνο προς τη Σόφια άλλαξε πορεία λόγω απειλής για βόμβα.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης συνοδευόμενο από ουγγρικό μαχητικό Gripen.

Οι αρχές ξεκίνησαν έλεγχο ασφαλείας στο αεροσκάφος και στους επιβάτες μετά το περιστατικό.

Το μαχητικό Gripen επέστρεψε στη βάση του μετά την ολοκλήρωση της συνοδείας. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν μία πτήση της WizzAir από το Λονδίνο με προορισμό τη Σόφια άλλαξε πορεία έπειτα από απειλή για βόμβα και κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, όπως ανακοίνωσε ο Ούγγρος υπουργός Άμυνας Ρουσίν-Σέντι με ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πτήση της WizzAir προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουδαπέστη, με τη συνοδεία ενός ουγγρικού μαχητικού αεροσκάφους τύπου Gripen, το οποίο απογειώθηκε για να συνοδεύσει το επιβατικό αεροσκάφος.

Η πτήση της WizzAir εκτελούσε δρομολόγιο από το Λονδίνο προς τη Σόφια όταν έλαβε απειλή για βόμβα, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να παρεκκλίνει από την αρχική του πορεία. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έλεγχο ασφαλείας στο αεροσκάφος και στους επιβάτες, τόνισε η WizzAir στον ειδησεογραφικό ιστότοπο 24.hu.

Το μαχητικό Gripen επέστρεψε στη βάση του μετά το περιστατικό.