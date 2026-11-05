Aegean: Αβάσιμη η απειλή για βόμβα στις πτήσεις της - «Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας»

Snapshot Η AEGEAN ενημερώθηκε για την απειλή στις 5 Νοεμβρίου και ακολούθησε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την επιβεβαίωση της αβάσιμης απειλής, οι πτήσεις αναχώρησαν κανονικά. Snapshot powered by AI

Αβάσιμη απεδείχθη η απειλή για βόμβα στις πτήσεις της AEGEAN από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και από Αθήνα προς Βιέννη, αναφέρει η εταιρεία.

Στην ανακοίνωσή της, η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε σήμερα (5/11) για την απειλή βόμβας στις εν λόγω πτήσεις της, ωστόσο, αφού ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εφαρμόστηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αποδείχθηκε πως «η απειλή ήταν αβάσιμη».

Στη συνέχεια, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της AEGEAN:

«Η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια. Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας»

Σημειώνεται πως νωρίτερα, όπως μετέδωσε ο Guardian,είχαν καταγραφεί αντίστοιχες απειλές σε πτήσεις που εκτελούσαν δρομολόγια ανά την Ευρώπη.

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