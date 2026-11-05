Explainer: Τι συμβαίνει με τις απειλές για βόμβες σε αεροπλάνα - Ποιος μπορεί να κρύβεται από πίσω

Αεροσκάφος που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Σόφιας, έπειτα από απειλή για βόμβα

Snapshot Η Ευρώπη βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό λόγω πολλαπλών ανώνυμων απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα, οι οποίες αποδεικνύονται μέχρι στιγμής ψευδείς συναγερμοί.

Οι αεροπορικές εταιρείες αξιολογούν τις απειλές σύμφωνα με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και συνεργάζονται με τις αρχές, που μπορεί να στέλνουν μαχητικά ή να εκτρέπουν πτήσεις για έλεγχο.

Δεν έχει εντοπιστεί καμία σύνδεση των απειλών με συγκεκριμένο κράτος ή οργανισμό, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο υβριδικών επιθέσεων με γεωπολιτικό υπόβαθρο.

Οι ψευδείς απειλές προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις στις αεροπορικές εταιρείες λόγω εκτροπών και ενισχυμένων ελέγχων ασφαλείας.

Οι ευρωπαϊκές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και έχουν ενεργοποιήσει μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών για την αντιμετώπιση των απειλών και τη διασφάλιση της αεροπορικής ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Ευρώπη έπειτα από το μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη, τα οποία εκτελούσαν πτήσεις προς διάφορους προορισμούς.

Τι συμβαίνει όμως με αυτήν την δραματική κατάσταση των τελευταίων ημερών;

Οι απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη συχνά κοινοποιούνται στις αεροπορικές εταιρείες, τα αεροδρόμια ή τις αρχές μέσω ανώνυμων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τηλεφωνικών κλήσεων, στα οποία ισχυρίζεται ότι υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός εν πτήσει. Οι αρχές δεν αποκαλύπτουν πάντα τον τρόπο με τον οποίο διαβιβάζονται οι απειλές, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ενθαρρύνει μιμητές και να θέσει σε κίνδυνο τις έρευνες.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Πράγας δήλωσε την Πέμπτη στο CNN ότι είχαν λάβει απειλή μέσω ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που απευθυνόταν στο αεροδρόμιο, ενώ η τσεχική αστυνομία ανέφερε ότι παρόμοια μηνύματα εστάλησαν και σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Ο Έρικ Σούτεν, επικεφαλής της ομάδας αεροπορικής ασφάλειας Dyami, δήλωσε στο Reuters ότι το τμήμα ασφάλειας μιας αεροπορικής εταιρείας εξετάζει πρώτα την αναφορά σύμφωνα με έναν κατάλογο ελέγχου. Στη συνέχεια, ειδοποιεί τις αρχές, οι οποίες ενδέχεται να αποστείλουν μαχητικά αεροσκάφη ή να εκτρέψουν το αεροσκάφος σε καθορισμένο αεροδρόμιο για πλήρη έλεγχο.

Ποιος είναι ο κίνδυνος;

Η συντριπτική πλειοψηφία των απειλών για βόμβες αποδεικνύεται τελικά ψευδής συναγερμός, αν και όλες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πραγματικές μέχρι να διερευνηθούν.

Δεν έχει βρεθεί κανένας εκρηκτικός μηχανισμός στα αεροσκάφη που επηρεάστηκαν αυτή την εβδομάδα, αλλά κάθε αεροπορική εταιρεία πρέπει να αποφασίσει αν μια απειλή είναι αξιόπιστη και να ενεργήσει αναλόγως.

Ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης χαρακτήρισε τα περιστατικά αυτής της εβδομάδας «κακόβουλες ψευδείς απειλές» και δήλωσε ότι η χώρα διαθέτει «ένα από τα πιο ισχυρά συστήματα ασφάλειας της αεροπορίας στον κόσμο».

Ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό;

Μέχρι στιγμής κανείς δεν ξέρει.

Ο Rhys Jones της Osprey Flight Solutions ανέφερε ότι οι απειλές για βόμβες μπορούν να προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα κινήτρων, όπως πολιτικά παράπονα, εκστρατείες ακτιβιστών, εγκληματική δραστηριότητα, διαδικτυακές ομάδες ή υβριδικές επιχειρήσεις που συνδέονται με κράτη.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τα περιστατικά αυτής της εβδομάδας με κάποιο συγκεκριμένο κράτος ή οργανισμό.

Ωστόσο, ο Έρικ Σούτεν, επικεφαλής της ομάδας αεροπορικής ασφάλειας Dyami, δήλωσε στο skynews ότι οι περισσότερες από τις πληγείσες χώρες υποστηρίζουν την Ουκρανία. «Από γεωπολιτική άποψη, πιστεύω ότι πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη το σενάριο του υβριδικού πολέμου, όπου μια χώρα – σήμερα μιλάμε για τη Ρωσία, σωστά; – μας επιτίθεται σε πολλαπλά μέτωπα, από τους σιδηροδρόμους έως τα σούπερ μάρκετ και, πιο πρόσφατα, τις τράπεζες αίματος», ανέφερε.

«Ο ενεργειακός τομέας, ο τομέας του διαδικτύου και ο τομέας των αερομεταφορών συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών».

Κανείς δεν έχει ακόμη θεωρηθεί επίσημα υπεύθυνος, και δεν έχει ακόμη αποδοθεί καμία ευθύνη στο ρωσικό κράτος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Air France-KLM, Μπεν Σμιθ, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν είχε ξαναδεί ποτέ απειλές να αναφέρονται με τόσο συντονισμένο τρόπο.«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα μέσα για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα έχει ελάχιστες ή καθόλου επιπτώσεις στη λειτουργία μας», δήλωσε ο Σμιθ στους δημοσιογράφους. «Επομένως, δεν ζητάμε σήμερα από τις κυβερνήσεις μας να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις».

Ποιες είναι οι επιπτώσεις στις αερογραμμές;

Ακόμη και ένας ψευδής συναγερμός μπορεί να διαταράξει τις λειτουργίες των αεροπορικών εταιρειών, καθώς οι εκτροπές πτήσεων και οι διεξοδικοί έλεγχοι ασφαλείας προκαλούν καθυστερήσεις για τους επιβάτες. Οι αερομεταφορείς συνήθως επιβαρύνονται με πρόσθετα έξοδα, όπως καύσιμα, αλλαγή κρατήσεων επιβατών, διαταραχή του πληρώματος και εκτροπές αεροσκαφών.

Τζιτζικώστας: Νωρίς για να δούμε αν συνδέονται

Ο επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να διαπιστωθεί αν οι απειλές για βόμβες, οι οποίες οδήγησαν αυτή την εβδομάδα στην αλλαγή πορείας αρκετών πτήσεων και στη συνοδεία άλλων προς τον προγραμματισμένο προορισμό τους σε όλη την Ευρώπη, συνδέονται μεταξύ τους.

«Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το αν τα αναφερόμενα περιστατικά συνδέονται», ανέφερε ο Απόστολος Τζιτζικώστας σε δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη, «Οι εθνικές έρευνες συνεχίζονται».

Ο επίτροπος ανέφερε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και ότι η υπηρεσία του βρίσκεται «σε επαφή με τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας».

«Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια της αεροπορίας», πρόσθεσε.

Ο επίτροπος δήλωσε ότι οποιαδήποτε απειλή κατά αμάχων είναι «απαράδεκτη» και ανέφερε ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η ασφάλεια και η προστασία της αεροπορίας δεν θα τεθούν σε κίνδυνο.

Αν και δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη εκρηκτικοί μηχανισμοί μετά τις απειλές για βόμβες, το κίνητρο πίσω από τις αναφορές παραμένει ασαφές.

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