Απειλή για βόμβα: Ο πιλότος της εκτρεπόμενης πτήσης Δουβλίνο-Ρώμη «φέρεται να αρνήθηκε» προσγείωση

Snapshot Η εισαγγελία του Εβρέ ξεκίνησε έρευνα για τον πιλότο της Aer Lingus που αρνήθηκε να προσγειωθεί στη στρατιωτική βάση του Εβρέ, επιλέγοντας πολιτικό αεροδρόμιο.

Ο πιλότος συνοδεύτηκε από δύο γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη μέχρι την προσγείωση του αεροπλάνου λόγω απειλής για βόμβα.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Βάση 105 της Αεροπορικής και Διαστημικής Δύναμης στο Εβρέ με 157 επιβαίνοντες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν και ελέγχθηκαν από την αστυνομία.

Ο Ιρλανδός πιλότος θα ανακριθεί υπό κράτηση, ενώ η έρευνα ανατέθηκε σε ειδικές αεροπορικές και αστυνομικές αρχές.

Η άρνηση προσγείωσης στη στρατιωτική βάση θεωρείται παραβίαση του κώδικα μεταφορών και οδήγησε σε κινητοποίηση του γαλλικού στρατού. Snapshot powered by AI

Μια σειρά από αεροπλάνα αναγκάστηκαν να εκτραπούν στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο τις τελευταίες ημέρες μετά από ψευδείς ειδοποιήσεις για βόμβα.

Η εισαγγελία του Εβρέ ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ξεκίνησε έρευνα για τον πιλότο του αεροπλάνου της Aer Lingus, ο οποίος «φέρεται να αρνήθηκε» να προσγειωθεί στη στρατιωτική βάση του Εβρέ, «προτιμώντας ένα πολιτικό αεροδρόμιο» , με αποτέλεσμα ο γαλλικός στρατός να κινητοποιήσει δύο αεροπλάνα για να τον συνοδεύσουν.

Ο εισαγγελέας, Ρεμί Κουτέν, ανακοίνωσε ότι μετέβη στη Βάση 105 της Αεροπορικής και Διαστημικής Δύναμης, στο Εβρέ, όπου το A320, το οποίο πετούσε μεταξύ Δουβλίνου και Ρώμης με 157 επιβαίνοντες, τελικά προσγειώθηκε λόγω απειλής για βόμβα.

Ο Ιρλανδός πιλότος «θα ανακριθεί υπό κράτηση και θα αποφασίσω αργότερα εάν θα τον θέσω υπό κράτηση», δήλωσε ο δικαστής στο AFP. «Όλοι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί από το αεροπλάνο, έχουν ελεγχθεί από την αστυνομία και επιβιβάζονται σε λεωφορεία για να πάνε σε ένα γυμναστήριο στην αεροπορική βάση», εξήγησε ο Ρεμί Κουτέν.

«Βρίσκομαι επί τόπου για να διευκρινίσω τη συμπεριφορά του Ιρλανδού πιλότου του αεροπλάνου της Aer Lingus, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την εντολή προσγείωσης σε στρατιωτικό αεροδρόμιο, προτιμώντας ένα πολιτικό αεροδρόμιο», δήλωσε ο εισαγγελέας.

«Επομένως, δύο μαχητικά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να απογειωθούν για να το συνοδεύσουν στην Αεροπορική Βάση 105. Αυτό συνιστά συγκεκριμένη παραβίαση του κώδικα μεταφορών», συνέχισε.

Η έρευνα έχει ανατεθεί «στο τμήμα έρευνας αεροπορικών μεταφορών στο Ρουασί, στην Αεροπορική και Διαστημική Δύναμη στο Βιλακουμπλέ και στην ομάδα χωροφυλακής Eure», πρόσθεσε ο Ρεμί Κουτέν.

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