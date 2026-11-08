Μακελειό στην Κρακοβία: Εννέα νεκροί και 16 τραυματίες από τα πυρά 25χρονου 

Ένας 25χρονος Πολωνός σκόρπισε τον θάνατο στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας το απόγευμα του Σαββάτου, αφήνοντας πίσω του έξι νεκρούς στο κέντρο της πόλης και τρεις στο σπίτι του.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μακελειό στην Κρακοβία: Εννέα νεκροί και 16 τραυματίες από τα πυρά 25χρονου 

Κεριά και λουλούδια έχουν τοποθετηθεί έξω από μια περιοχή που έχει αποκλειστεί, μετά την ένοπλη επίθεση που πραγματοποίησε ένας δράστης σε μια πλατεία της αγοράς στην Κρακοβία της Πολωνίας, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 25χρονος Πολωνός οπλισμένος με στρατιωτικό εξοπλισμό άνοιξε πυρ στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας 16.
  • Στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν άλλες τρεις σοροί, πιθανώς μέλη της οικογένειάς του, και ο ίδιος συνελήφθη μετά από ανταλλαγή πυρών.
  • Η επίθεση χαρακτηρίστηκε ως πρωτοφανές περιστατικό τρομοκρατίας, με τον δράστη να εμπνέεται από ακροδεξιές ιδεολογίες, ενώ δεν είχε σχέση με τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.
  • Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη σύλληψη του δράστη, με έναν να δίνει κρίσιμη μάχη για τη ζωή του.
  • Η Κρακοβία κήρυξε επίσημο πένθος και ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη χώρα μετά το μακελειό.
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Ένας 25χρονος Πολωνός, ντυμένος με πλήρη στρατιωτικό εξοπλισμό, οδήγησε το όχημά του στην καρδιά της κεντρικής πλατείας της Κρακοβίας το απόγευμα του Σαββάτου και άνοιξε πυρ αδιακρίτως. Σκόρπισε τον θάνατο στο πιο πολυσύχναστο τουριστικό σημείο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Πολωνίας. Ο απολογισμός είναι βαρύς. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες. Οι τρεις ήταν Πολωνοί, ο ένας Βρετανός, ενώ δύο θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Οι τραυματίες από την επίθεση στην Κρακοβία φτάνουν τους 16. Ανάμεσά τους βρίσκονται πέντε ξένοι υπήκοοι από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Ρωσία και τη Βρετανία. Όπως ανακοινώθηκε, θύματα της βίας έπεσαν και δύο αστυνομικοί, με τον έναν να δίνει κρίσιμη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Λίγο αργότερα, μια άλλη μακάβρια ανακάλυψη λάμβανε χώρα μακριά από την πλατεία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του υπόπτου στο Όστροβιετς Σβιεντοκσίσκι, μια περιοχή περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του μακελειού. Εκεί βρέθηκαν άλλες τρεις σοροί. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι δύο γυναίκες και ο ένας άνδρας που εντοπίστηκαν νεκροί στο διαμέρισμα, αποτελούσαν μέλη της άμεσης οικογένειας του δράστη. Ο ίδιος ο δράστης συνελήφθη μετά από σφοδρή ανταλλαγή πυρών. Πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, έχοντας υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

«Πρωτοφανής τρομοκρατία»

Ο Ντόναλντ Τουσκ δεν μάσησε τα λόγια του απέναντι στην αιματοχυσία. Τόνισε πως «στην Πολωνία δεν έχουμε βιώσει τόσο ριζοσπαστικά περιστατικά τρομοκρατίας». Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι πρόσθεσε από την πλευρά του πως όλα τα στοιχεία κατατείνουν στο γεγονός ότι ο δράστης ήταν συνεπαρμένος από ακροδεξιές ιδεολογίες. Στο όχημά του βρέθηκε πρόσθετος οπλισμός και πυρομαχικά. Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε πως ο νεαρός άνδρας δεν είχε καμία σχέση με τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, παρότι κρατούσε όπλο στρατιωτικών προδιαγραφών. Κι όμως, ο αντίκτυπος του γεγονότος ήταν πανευρωπαϊκός, με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας να κάνει λόγο για μια τραγωδία που θα γίνει αισθητή πολύ πιο πέρα από τα σύνορα της Πολωνίας, και τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να δηλώνει σοκαρισμένος.

Σκηνές χάους στο κέντρο

Το χρονικό του τρόμου ξεκίνησε λίγο πριν τις 15:00 τοπική ώρα, με οπτικό υλικό να αποτυπώνει το αυτοκίνητο του δράστη να διασχίζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα το ιστορικό κέντρο. Οι τουρίστες και οι ντόπιοι έτρεχαν πανικόβλητοι καθώς ο ήχος των αυτόματων όπλων αντηχούσε στους δρόμους. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, επικράτησε απόλυτο χάος. Ο Τσέζαρι, ένας 24χρονος φοιτητής, ομολόγησε πως στην αρχή δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι οι δυνατοί κρότοι ήταν πυροβολισμοί, μέχρι που αντίκρισε τέσσερα άψυχα κορμιά στο οδόστρωμα. Η Κέιτλιν Σάσμπι, επισκέπτρια από το Νιούκαστλ, βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της όταν οι αρχές οχυρώθηκαν στο δρόμο και διέταξαν όσους βρίσκονταν στα κτίρια να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο.

Ένοπλοι αστυνομικοί καταδίωξαν αμέσως το όχημα. Το αυτοκίνητο τελικά συνετρίβη, δίνοντας τη θέση του σε μια άγρια ένοπλη συμπλοκή. Σκληρά πλάνα δείχνουν έναν αστυνομικό να αντιμετωπίζει τον ύποπτο που βρισκόταν ήδη στο έδαφος και τον ένστολο, εμφανώς τραυματισμένο, να σωριάζεται δίπλα του. Ο Τουσκ κατονόμασε τους δύο αστυνομικούς που σταμάτησαν τον μακελάρη ως τους πραγματικούς ήρωες, αναφέροντας ότι ο αρχιφύλακας Γιάκουμπ Κούλικ και ο αρχιφύλακας Αρτούρ Μοράνσκι έσωσαν αμέτρητες ζωές. Η πόλη της Κρακοβίας έχει κηρύξει επίσημο πένθος μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, ενώ τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραματικά σε όλη τη χώρα.

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