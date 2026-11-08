Πολωνία: Τραυματίες από Αυστρία, Βρετανία, Γερμανία, Ρωσία και Πορτογαλία από την επίθεση

Snapshot Τραυματίστηκαν από πυρά στην Κρακοβία υπήκοοι Αυστρίας, Βρετανίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας και Ρωσίας.

Η ενημέρωση έγινε από εκπρόσωπο του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών προς το πρακτορείο Ρόιτερς.

Δεν έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα των τραυματισμών των αλλοδαπών.

Ένας Βρετανός υπήκοος βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Οι αλλοδαποί οι οποίοι τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης που διαπράχθηκε χθες Σάββατο στην Κρακοβία είναι υπήκοοι της Αυστρίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Ρωσίας, ενημέρωσε εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Δεν διευκρίνισε τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι υπήκοος Βρετανίας είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

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