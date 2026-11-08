Πολωνία: Τραυματίες από Αυστρία, Βρετανία, Γερμανία, Ρωσία και Πορτογαλία από την επίθεση
Την ενημέρωσε έκανε στο Ρόιτερς κπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.
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- Τραυματίστηκαν από πυρά στην Κρακοβία υπήκοοι Αυστρίας, Βρετανίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας και Ρωσίας.
- Η ενημέρωση έγινε από εκπρόσωπο του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών προς το πρακτορείο Ρόιτερς.
- Δεν έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα των τραυματισμών των αλλοδαπών.
- Ένας Βρετανός υπήκοος βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης.
Οι αλλοδαποί οι οποίοι τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης που διαπράχθηκε χθες Σάββατο στην Κρακοβία είναι υπήκοοι της Αυστρίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Ρωσίας, ενημέρωσε εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.
Δεν διευκρίνισε τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.
Νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι υπήκοος Βρετανίας είναι ανάμεσα στους νεκρούς.
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