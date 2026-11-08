Πολωνία-επίθεση: «Τρομοκρατική» ενέργεια η φονική επίθεση ενόπλου δηλώνει ο πρωθυπουργος

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ παρευρίσκεται σε ενημέρωση για θέματα ασφάλειας στην Κρακοβία της Πολωνίας, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, μετά από περιστατικό κατά το οποίο ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε πλατεία αγοράς, με αποτέλεσμα να...

Ο Πολωνός πρωθυπουργός χαρακτήρισε «τρομοκρατική» ενέργεια τη σημερινή φονική επίθεση στην Κρακοβία από έναν άνδρα «συνεπαρμένο από ακροδεξιά ιδεολογία».

«Στην Πολωνία, δεν έχουμε βιώσει τόσο ριζοσπαστικά περιστατικά τρομοκρατίας, γιατί έτσι πρέπει να λέγεται αυτή η αποτρόπαια επίθεση κατά ανθρώπινων ζωών εδώ στην Κρακοβία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν και 15 τραυματίστηκαν από την επίθεση του Πολωνού δράστη στο πολυσύχναστο τουριστικό κέντρο της πόλης.

Δύο γυναίκες και ένας άνδρας, πιθανότατα μέλη της οικογένειας του δράστη, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι του.

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