Ακροδεξιών πεποιθήσεων ο δράστης της επίθεσης στην Κρακοβία με τους εννιά νεκρούς

Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση με τους έξι νεκρούς στην Κρακοβία, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ - Καμίζ, καθώς η τοπική κοινότητα παρακολουθεί με σοκ τις εξελίξεις της υπόθεσης.

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, στα νότια της χώρας, όταν ένας ένοπλος άνδρας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ένας 25χρονος Πολωνός, άνοιξε πυρ κατά περαστικών, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, και τραυματίζοντας 16 ακόμη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα άτομα που έχασαν την ζωή τους ήταν τρεις Πολωνοί, ένας Βρετανός, και δύο ακόμη άνθρωποι, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Μεταξύ των τραυματιών είναι πέντε τουρίστες από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Ρωσία και τη Βρετανία και δύο αστυνομικοί, ο ένας από τους οποίους νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Ακροδεξιών πεποιθήσεων ο δράστης

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργού Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ο δράστης είναι «ακροδεξιών πεποιθήσεων», ο οποίος έχει «πολύ ριζοσπαστικές απόψεις».

«Όλα υποδηλώνουν ότι ο δράστης έχει επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει αντικείμενο των ερευνών μας», εξήγησε ο Κιερβίνσκι, προσθέτοντας ότι μέσα στο αυτοκίνητο του δράστη βρέθηκαν πολλά όπλα και πυρομαχικά.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, όπως και πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, τόσο εδώ, στον τόπο του συμβάντος, όσο και στην οικογενειακή κατοικία του ατόμου», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς, διέψευσε δημοσιεύματα τοπικών μέσων που έκαναν λόγο ότι ο δράστης ήταν μέλος των Ένοπλων Δυνάμεων. «Ο δράστης δεν ήταν και δεν είναι στρατιώτης των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων και δεν είχε ποτέ καμία σχέση με το στρατό», τόνισε ο Κοσινιάκ-Καμίς.

Βρέθηκαν τρεις σοροί στο σπίτι του

Κατά την διάρκεια ερευνών τους, οι αρχές της Κρακοβίας ανακάλυψαν τις σορούς τριών ανθρώπων, δύο γυναικών ενός άνδρας, στο σπίτι του δράστη στο Όστροβιετς Σβιεντοκσίσκι, μια περιοχή περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του μακελειού.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι δύο γυναίκες και ο ένας άνδρας που εντοπίστηκαν νεκροί στο διαμέρισμα, αποτελούσαν μέλη της άμεσης οικογένειας του δράστη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει σαφές το κίνητρο του δράστη.

Το χρονικό των πυροβολισμών

Όλα έγιναν γύρω στις 15.00 (τοπική ώρα, 16.00 ώρα Ελλάδος) το Σάββατο, όταν ο 25χρονος, οδηγώντας ένα όχημα στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

«Ο δράστης ήταν ντυμένος με πλήρη στρατιωτικό εξοπλισμό και χρησιμοποίησε στρατιωτικά όπλα», δήλωσε η υπαρχηγός της αστυνομίας της Κρακοβίας, Καταρζίνα Τσίσλο, μιλώντας στο πολωνικό τηλεοπτικό κανάλι TVN24.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, επικράτησε απόλυτο χάος: Τουρίστες και ντόπιοι έτρεχαν πανικόβλητοι, καθώς ο ήχος των πυροβολισμών αντηχούσε στους δρόμους.

Μία από τις σφαίρες του δράστη χτύπησε ένα τραμ, με αποτέλεσμα να σπάσει το παράθυρο του οδηγού, χωρίς όμως να σημειωθούν τραυματισμοί.

Παράλληλα, ο δράστης πυροβόλησε επίσης δύο άλογα που έσερναν άμαξες στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με την οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων OTOZ Animals. Και τα δύο άλογα είναι καλά στην υγεία τους, έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και μεταφέρθηκαν μακριά από την περιοχή, ανέφερε η οργάνωση.

Ο 25χρονος συνελήφθη έπειτα από σφοδρή ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση φρουρούμενος στο νοσοκομείο, έχοντας υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δείχνουν βαριά οπλισμένους αστυνομικούς να περιπολούν την πλατεία, αμέσως μετά τους πυροβολισμούς. Στα ίδια βίντεο, διακρίνονται πεζοί να περπατούν στο δρόμο, ενώ ηχούν σειρήνες.

Σε ένα άλλο βίντεο που, φαίνεται η στιγμή που συλλαμβάνεται ο δράστης της φονικής επίθεσης, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει. Σε αυτό, ένας άνθρωπος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του είναι πεσμένος στο οδόστρωμα, ενώ ένας αστυνομικός τον πλησιάζει με παρατεταμένο το όπλο και τον διατάζει να μείνει ακίνητος στην άσφαλτο.

Περίοδος πένθους έως τις 11 Νοεμβρίου

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε «το τραγικό συμβάν με πυροβολισμούς», λέγοντας ότι ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό. «Η αστυνομία διερευνά το υπόβαθρο και όλες τις συνθήκες του περιστατικού», έγραψε ο Τουσκ στο X, όπου εξήρε την αντίδραση των αστυνομικών, που - όπως έγραψε - ήταν άμεση

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε ότι ο επικεφαλής του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Κρακοβία, ενώ εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους.

Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος της Κρακοβίας, Λούκας Γκιμπάλα, κήρυξε περίοδο πένθους στην πόλη έως τις 11 Νοεμβρίου.

Γειτονικές χώρες της Πολωνίας εξέφρασαν επίσης την αλληλεγγύη τους στους πολίτες της Πολωνίας, μεταξύ των οποίων η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουκρανία.

Τα συλλυπητήρια του εξέφρασε και το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο «Χ». «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

Η κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, η οποία είναι γεμάτη με καφετέριες και μπαρ, είναι μια πολυσύχναστη περιοχή που είναι δημοφιλής τόσο στους τουρίστες όσο και στους ντόπιους.

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