Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

Snapshot Ο Σταύρος Ξαρχάκος ακύρωσε την παρουσία του στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης λόγω ξαφνικού προβλήματος υγείας.

Ο μουσικοσυνθέτης επρόκειτο να τιμηθεί με τον τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για την προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ένα έντονο κρυολόγημα τον απέτρεψε από το να ταξιδέψει και να παραλάβει αυτοπροσώπως το βραβείο.

Ο Ξαρχάκος εξέφρασε τη συγκίνησή του και τις ευχαριστίες του προς το φεστιβάλ και τους διοργανωτές για την τιμή.

Ευχήθηκε να συναντηθεί σύντομα με τους ανθρώπους που τον τίμησαν και να μοιραστεί μαζί τους τη σημαντική αυτή στιγμή. Snapshot powered by AI

Την παρουσία του στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του οποίου θα βραβευτεί με τον τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο, αναγκάστηκε να ακυρώσει ο Σταύρος Ξαρχάκος, λόγω ενός ξαφνικού προβλήματος υγείας.

Ο σπουδαίος Έλληνας μουσικοσυνθέτης επρόκειτο να τιμηθεί για την πολύχρονη και ανεκτίμητη προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο, ωστόσο, όπως ενημέρωσε το κοινό ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, ένα έντονο κρυολόγημα δεν επέτρεψε στον Σταύρο Ξαρχάκο να ταξιδέψει.

Ο ίδιος ο μουσικοσυνθέτης εξέφρασε δημόσια τη συγκίνησή του για τη σημαντική αυτή διάκριση, αλλά και τη λύπη του που δεν κατάφερε να βρεθεί κοντά στους ανθρώπους που τον τίμησαν.

Στο μήνυμά του, ο Σταύρος Ξαρχάκος ανέφερε: «Θα ήθελα να σας εκφράσω από καρδιάς τη βαθιά μου συγκίνηση και τις θερμές μου ευχαριστίες για την τιμή που μου επιφυλάξατε απόψε. Με μεγάλη χαρά περίμενα αυτή τη βραδιά, την οποία θα είχα την ευκαιρία να μοιραστώ με την οικογένειά μου, δίπλα σε ανθρώπους που εκτιμώ και αγαπώ.

Δυστυχώς, έκτακτοι λόγοι υγείας δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας και να παραλάβω αυτοπροσώπως το βραβείο. Η απουσία μου, ωστόσο, δεν μειώνει στο ελάχιστο τη χαρά, την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή μου.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Φεστιβάλ, τον Ορέστη Ανδρεαδάκη και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την ξεχωριστή τιμή. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για μένα ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία μου που θα κρατήσω με αγάπη στην καρδιά μου.

Εύχομαι να συναντηθούμε σύντομα από κοντά και να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή όπως της αξίζει. Με βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη».

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