Τα δίδυμα της Ηρώς Σαΐα και του Σταύρου Ξαρχάκου έγιναν 10 ετών - Το συγκινητικό βίντεο

Η Ηρώ Σαΐα δημοσίευσε σπάνιες οικογενειακές στιγμές

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τα δίδυμα της Ηρώς Σαΐα και του Σταύρου Ξαρχάκου έγιναν 10 ετών - Το συγκινητικό βίντεο
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  • Τα δίδυμα παιδιά της Ηρώς Σαΐα και του Σταύρου Ξαρχάκου έκλεισαν τα 10 χρόνια ζωής.
  • Οι γονείς τους μοιράστηκαν ένα συγκινητικό βίντεο με οικογενειακές στιγμές από τη γέννηση μέχρι σήμερα.
  • Το βίντεο περιλαμβάνει φωτογραφίες και πλάνα από το μαιευτήριο και τα πρώτα χρόνια των παιδιών.
  • Ο Σταύρος Ξαρχάκος εμφανίζεται να ταΐζει τα νεογέννητα δίδυμα με το μπιμπερό σε μία από τις τρυφερές στιγμές.
  • Η ανάρτηση εκφράζει την αγάπη και τη συγκίνηση των γονιών για τα παιδιά τους και την ευγνωμοσύνη τους ως γονείς.
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Δέκα χρόνια συμπλήρωσαν τα δίδυμα παιδιά της Ηρώς Σαΐα και του Σταύρου Ξαρχάκου, με τους γονείς τους να γιορτάζουν την ξεχωριστή αυτή επέτειο με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με αφορμή τα γενέθλια του γιου και της κόρης τους, το ζευγάρι μοιράστηκε ένα βίντεο με οικογενειακές στιγμές από τη διαδρομή των παιδιών, από τις πρώτες ημέρες της ζωής τους μέχρι σήμερα.

https://www.instagram.com/p/DfLLssbRUeI/

Στο βίντεο περιλαμβάνονται φωτογραφίες και πλάνα από το μαιευτήριο, όπου η Ηρώ Σαΐα και ο Σταύρος Ξαρχάκος κρατούν για πρώτη φορά στην αγκαλιά τους τα δύο μωρά τους. Σε μία από τις πιο τρυφερές στιγμές, ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης εμφανίζεται να ταΐζει τα νεογέννητα δίδυμα με το μπιμπερό, ενώ το υλικό συνεχίζεται με εικόνες από τα επόμενα χρόνια της ζωής τους.

Ο μικρός και η μικρή μεγαλώνουν μπροστά στα μάτια των γονιών τους και του κοινού, με το βίντεο να καταλήγει σε στιγμιότυπα από τη σημερινή τους ζωή, πλέον ως δύο δεκάχρονα παιδιά.

«1/11/2016-1/11/2026. Η πιο όμορφη δεκαετία της ζωής μας. (Πότε πέρασαν δέκα χρόνια;) Πολύτιμα παιδάκια μας, σας λατρεύουμε. Είμαστε τυχεροί που είμαστε γονείς σας. Χρόνια πολλά, καλά και ευτυχισμένα», έγραψαν στην ανάρτησή τους, εκφράζοντας την αγάπη και τη συγκίνησή τους για τα παιδιά τους.

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