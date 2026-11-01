«10 χρόνια Ιζόλδη και Σταύρος» - To μήνυμα του Σταύρου Ξαρχάκου για τα γενέθλια των διδύμων

Snapshot Η Μαρία-Ιζόλδη και ο Σταύρος (junior) είναι δίδυμα παιδιά του Σταύρου Ξαρχάκου και της Ηρώς Σαΐα.

Τα δίδυμα γεννήθηκαν την 1η Νοεμβρίου 2016 και έκλεισαν 10 χρόνια.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος δημοσίευσε βίντεο με φωτογραφίες και πλάνα από τα πρώτα χρόνια των παιδιών.

Στο βίντεο εμφανίζεται να ταΐζει τα νεογέννητα δίδυμα με το μπιμπερό.

Το μήνυμα «10 χρόνια Ιζόλδη και Σταύρος» συνοδεύει το συγκινητικό βίντεο στα social media. Snapshot powered by AI

«10 χρόνια Ιζόλδη και Σταύρος», ήταν το μήνυμα που συνοδεύει το συγκινητικό βίντεο που ανήρτησε στα social media o μουσικοσυνθέτης, Σταύρος Ξαρχάκος.

Η Μαρία-Ιζόλδη και ο Σταύρος (junior) είναι τα δίδυμα παιδιά του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου και της τραγουδίστριας Ηρώς Σαΐα. Γεννήθηκαν την 1η Νοεμβρίου 2016.

Το βίντεο περιλαμβάνει φωτογραφίες και πλάνα από το μαιευτήριο και τα πρώτα χρόνια των παιδιών.Ο Σταύρος Ξαρχάκος εμφανίζεται να ταΐζει τα νεογέννητα δίδυμα με το μπιμπερό σε μία από τις τρυφερές στιγμές.

https://www.instagram.com/stavrosxarchakos/reel/DfM9-YhNj-d/

Διαβάστε επίσης