Harper's Bazaar: Οι celebrities που ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί του LACMA

Η ετήσια διοργάνωση, που πραγματοποιείται στο Los Angeles County Museum of Art, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα fashion events του φθινοπώρου

Ελένη Ευστρατίου

Harper's Bazaar: Οι celebrities που ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί του LACMA
LIFESTYLE
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  • Το 15ο LACMA Art + Film Gala στο Λος Άντζελες αποτέλεσε σημαντικό φθινοπωρινό fashion event με εμφανίσεις υψηλής ραπτικής και καλλιτεχνικές αναφορές.
  • Η Gucci ήταν ο επίσημος χορηγός της βραδιάς, με πολλές εμφανίσεις να προέρχονται από τον οίκο, ενώ ξεχώρισαν και δημιουργίες άλλων μεγάλων οίκων όπως Chanel, Loewe και Pierre Cardin.
  • Η Νικόλ Κίντμαν επέλεξε φόρεμα Chanel εμπνευσμένο από το γλυπτό «Little Dancer of Fourteen Years» του Edgar Degas, συνδυάζοντας μόδα και τέχνη.
  • Η Άνια Τέιλορ Τζόι φόρεσε vintage αρχειακό φόρεμα Pierre Cardin του 1997, αναδεικνύοντας τη συνεχή επιρροή της vintage μόδας.
  • Η διοργάνωση τόνισε τη σχέση της μόδας με την τέχνη, με πειραματισμούς σε σιλουέτες και αναφορές στην ιστορία της μόδας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσωπικότητας στην έκφραση στιλ.
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Η 15η διοργάνωση του LACMA Art + Film Gala στο Λος Άντζελες μετατράπηκε για ακόμη μία χρονιά σε μια εντυπωσιακή γιορτή μόδας, με δημιουργίες υψηλής ραπτικής, αρχειακά κομμάτια και ανατρεπτικές σιλουέτες.

Το Los Angeles φόρεσε τα καλά του το βράδυ του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου, καθώς το LACMA Art + Film Gala συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz, της τέχνης και της μόδας. Η ετήσια διοργάνωση, που πραγματοποιείται στο Los Angeles County Museum of Art, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα fashion events του φθινοπώρου, προσφέροντας κάθε χρόνο μοναδικές στιγμές υψηλής αισθητικής στο κόκκινο χαλί.

Με τη Gucci να βρίσκεται στο επίκεντρο ως επίσημος χορηγός της βραδιάς, οι δημιουργίες του οίκου είχαν την τιμητική τους, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι εντυπωσιακές εμφανίσεις από άλλους μεγάλους οίκους μόδας. Το Harper’s Bazaar ξεχώρισε δέκα looks που αποτύπωσαν με τον καλύτερο τρόπο το fashion spirit της διοργάνωσης.

Τα looks που ξεχώρισαν στην κινηματογραφική βραδιά

Από τη Νικόλ Κίντμαν και την Άνια Τέιλορ Τζόι μέχρι την Κάλι Τζένερ και τη Ρόζι Χάντιγκτον-Γουάιτλι, αυτές ήταν οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν σύμφωνα με το Harper’s Bazaar.

Kylie Jenner με Ashi Studio

Η Κάιλι Τζένερ έκανε μία από τις πιο αναπάντεχες εμφανίσεις της βραδιάς, επιλέγοντας μια δημιουργία του Ashi Studio από τη συλλογή Haute Couture Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026. Το εφαρμοστό φόρεμα με halter neckline ξεχώρισε για το ιδιαίτερο καφέ και ασημί animal print, εμπνευσμένο από το μοτίβο του ελαφιού, ενώ η εντυπωσιακή λεπτομέρεια με κρόσσια στην πλάτη ολοκλήρωσε το look. Μια τολμηρή επιλογή που απέδειξε πως το animal print μπορεί να αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική διάσταση μέσα από την υψηλή ραπτική.

Kylie Jenner

Nicole Kidman με Chanel

Από τις πιο καλλιτεχνικές εμφανίσεις της βραδιάς ήταν αναμφίβολα εκείνη της Νικόλ Κίντμαν. Η ηθοποιός επέλεξε μια δημιουργία από την ανοιξιάτικη συλλογή 2027 του οίκου Chanel, υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Matthieu Blazy. Το φόρεμα συνδύαζε έναν ιδιαίτερο κορσέ με υφή που παρέπεμπε σε λινάτσα και μια πολυεπίπεδη φούστα από τούλι, σε αποχρώσεις που δημιουργούσαν την αίσθηση του χρόνου και της φθοράς.

Η έμπνευση πίσω από τη δημιουργία προερχόταν από το εμβληματικό γλυπτό «Little Dancer of Fourteen Years» του Edgar Degas. Ένα look με ξεκάθαρη καλλιτεχνική αναφορά, που ταίριαξε απόλυτα με τη φιλοσοφία του gala, φέρνοντας τη μόδα σε άμεσο διάλογο με την τέχνη.

Nicole Kidman

Julia Garner με Loewe

Η Τζούλια Γκάρνερ επέλεξε μια γλυπτική δημιουργία του οίκου Loewe, αποδεικνύοντας πως η minimal αισθητική μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακή. Το μαύρο φόρεμα από ταφτά ξεχώρισε για τη δομημένη σιλουέτα του, ενώ τα oversized σκουλαρίκια της Lisa Eisner πρόσθεσαν μια statement πινελιά στο σύνολο. Ένα look που ισορρόπησε ιδανικά ανάμεσα στη σύγχρονη κομψότητα και τη θεατρικότητα.

Julia Garner

Rosie Huntington-Whiteley με Gucci

Η Ρόζι Χάντιγκτον-Γουάιτλι απέδειξε για ακόμη μία φορά πως γνωρίζει πολύ καλά τη δύναμη μιας εντυπωσιακής βραδινής εμφάνισης. Το μοντέλο επέλεξε ένα μαύρο, εφαρμοστό φόρεμα Gucci με ανοιχτή πλάτη και μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια στο πίσω μέρος, όπου το σκίσιμο δημιουργούσε ένα απρόσμενο fashion statement. Η σιλουέτα του φορέματος ανέδειξε τη θηλυκότητα μέσα από μια σύγχρονη, αισθησιακή προσέγγιση.

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Anya Taylor-Joy με vintage Pierre Cardin

Η Άνια Τέιλορ Τζόι ήταν μία από τις παρουσίες που ξεχώρισαν για την ιδιαίτερη fashion προσέγγισή τους. Με styling από τον Law Roach, επέλεξε ένα αρχειακό σύνολο Pierre Cardin από το 1997, αποδεικνύοντας πως η vintage μόδα εξακολουθεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις. Το ασημί κεντημένο slip dress συνδυάστηκε με ένα εντυπωσιακό πανωφόρι από οργάντζα με βολάν, δημιουργώντας μια αιθέρια και ταυτόχρονα θεατρική εικόνα.

Anya Taylor-Joy

Sienna Miller με Gucci

Η Σιένα Μίλερ κινήθηκε σε μια πιο glamorous κατεύθυνση, επιλέγοντας μια δημιουργία Gucci που συνδύαζε τη λάμψη με τη θηλυκότητα. Το mini φόρεμά της αποτέλεσε μία από τις πιο εντυπωσιακές επιλογές της βραδιάς, ενώ τα αξεσουάρ Jimmy Choo ολοκλήρωσαν αρμονικά την εμφάνισή της.

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Viola Davis με Gucci

Η Βιόλα Ντέιβις επέλεξε επίσης Gucci, επενδύοντας σε μια δημιουργία που συνδύαζε τις παγιέτες με μια ασύμμετρη λαιμόκοψη. Η φωτεινή απόχρωση και οι λαμπερές λεπτομέρειες έδωσαν στο σύνολο μια ιδιαίτερα elegant διάσταση, αποδεικνύοντας πως η λάμψη μπορεί να είναι εντυπωσιακή χωρίς να χάνει την κομψότητά της.

Viola Davis

Rosé με Saint Laurent

Η Rosé των BLACKPINK επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση, φορώντας Saint Laurent. Η εμφάνισή της κινήθηκε στη χαρακτηριστική αισθητική του γαλλικού οίκου, με μια πιο λιτή και εκλεπτυσμένη διάθεση, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στις πιο θεατρικές δημιουργίες της βραδιάς.

Rosι

Quenlin Blackwell και Devon Lee Carlson με Gucci

Στη λίστα του Harper’s Bazaar βρέθηκαν επίσης οι Quenlin Blackwell και Devon Lee Carlson, οι οποίες επέλεξαν δημιουργίες Gucci. Οι εμφανίσεις τους ανέδειξαν τη διαφορετική δημιουργική προσέγγιση του οίκου, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη παρουσία του στο φετινό κόκκινο χαλί.

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Μια βραδιά όπου η μόδα συνάντησε την τέχνη

Το φετινό LACMA Art + Film Gala απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το κόκκινο χαλί δεν αποτελεί απλώς μια ευκαιρία για εντυπωσιακές εμφανίσεις, αλλά και έναν χώρο δημιουργικής έκφρασης. Από τις αρχειακές δημιουργίες του Pierre Cardin μέχρι τις σύγχρονες couture προτάσεις των Chanel και Ashi Studio, οι celebrities αντιμετώπισαν τη μόδα ως μια μορφή τέχνης.

Και αν κάτι ξεχώρισε στη φετινή διοργάνωση, ήταν η διάθεση για πειραματισμό, οι ιδιαίτερες σιλουέτες και οι αναφορές στην ιστορία της μόδας. Μια βραδιά που επιβεβαίωσε πως το πραγματικό στιλ δεν βρίσκεται μόνο στη λάμψη, αλλά κυρίως στην προσωπικότητα και στην ιστορία που αφηγείται κάθε εμφάνιση.

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