Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Το αποκαλυπτικό Gucci φόρεμα που επέλεξε για το LACMA Art + Film Gala

Snapshot Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι εμφανίστηκε στο LACMA Art + Film Gala με ένα αποκαλυπτικό λευκό φόρεμα του οίκου Gucci.

Το φόρεμα είχε ψηλό σκίσιμο που άφηνε ακάλυπτο το δεξί πόδι και βαθύ σκίσιμο στο μπούστο.

Η δημιουργία είχε έναν ώμο τυλιγμένο και την πλάτη εντελώς ακάλυπτη με ασημένια λεπτομέρεια.

Η Ραταϊκόφσκι συνδύασε το φόρεμα με απλό μακιγιάζ σε μπρονζέ αποχρώσεις και ελεύθερα, κυματιστά μαλλιά.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ασημένια πέδιλα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και κομψό look. Snapshot powered by AI

Με ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό φόρεμα του οίκου Gucci εμφανίστηκε στο LACMA Art + Film Gala η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, τραβώντας όλα τα βλέμματα και τα φλας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, με ιδιαίτερες παρουσίες από τον χώρο της μόδας και του κινηματογράφου.

https://www.instagram.com/p/DferhmrBVid/

Το μοντέλο επέλεξε μία εντυπωσιακή δημιουργία του ιταλικού οίκου, ένα λευκό μακρύ φόρεμα με ψηλό σκίσιμο, αφήνοντας ακάλυπτο όλο το δεξί πόδι, ενώ στο μπούστο είχε επίσης βαθύ σκίσιμο. Το φόρεμα τυλιγόταν από τη μία μεριά των ώμων και κατέληγε σε μία ασημένια λεπτομέρεια, αφήνοντας όλη την πλάτη έξω.

https://www.instagram.com/p/Dfd0w39octi/

Η Ραταϊκόφκσι επέλεξε απλό μακιγιάζ με έντονα μάτια σε μπρονχέ αποχρώσεις και τα μαλλιά της ήταν ελεύθερα, με χαλαρούς κυματισμούς. Ολοκληρώνοντας το look τη επέλεξε ασημένια πέδια, σε μία απλή αλλά εντυπωσιακή εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις.

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