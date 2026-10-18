Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με τον Ρομέν Γαβρά - «Απόψε με την αγάπη μου»
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Γάλλος σκηνοθέτης έκαναν κοινή εμφάνιση στην Academy Museum Gala 2026
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- Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στην Academy Museum Gala 2026.
- Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του με δημόσια εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα και ανάρτηση της Ραταϊκόφσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορούσε κόκκινο φόρεμα ενώ ο Ρομέν Γαβράς την συνόδευσε σε ένα σημαντικό κινηματογραφικό event.
- Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν ξεκινήσει στα τέλη του 2025, με τον Ρομέν Γαβρά να έχει προηγούμενες σχέσεις με άλλες διασημότητες.
- Η κοινή εμφάνιση στην Academy Museum Gala 2026 αποτελεί δημόσιο σημάδι της σχέσης τους.
Την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί πραγματοποίησαν η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς, στην Academy Museum Gala 2026. Το μοντέλο και ο Γάλλος σκηνοθέτης πόζαραν μαζί, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους με μια δημόσια εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα.
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι μοιράστηκε, μάλιστα, στιγμιότυπο από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας στη λεζάντα: «academy gala tonight with my love».
Για την περίσταση, το μοντέλο επέλεξε ένα κόκκινο φόρεμα, ενώ ο Ρομέν Γαβράς τη συνόδευσε στο λαμπερό event, που συγκέντρωσε προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου και της ψυχαγωγίας.
Η σχέση της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με τον Ρομέν Γαβρά
Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν στα τέλη του 2025. Ο Ρομέν Γαβράς, σκηνοθέτης με διεθνή παρουσία, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τα δημοσιεύματα και λόγω της σχέσης του με την τραγουδίστρια Ντούα Λίπα.
Η κοινή εμφάνιση στην Academy Museum Gala 2026 αποτελεί ένα ακόμη δημόσιο στιγμιότυπο της σχέσης του με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, η οποία μοιράζεται συχνά στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή με τους ακολούθους της.