Snapshot Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στην Academy Museum Gala 2026.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του με δημόσια εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα και ανάρτηση της Ραταϊκόφσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορούσε κόκκινο φόρεμα ενώ ο Ρομέν Γαβράς την συνόδευσε σε ένα σημαντικό κινηματογραφικό event.

Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν ξεκινήσει στα τέλη του 2025, με τον Ρομέν Γαβρά να έχει προηγούμενες σχέσεις με άλλες διασημότητες.

Η κοινή εμφάνιση στην Academy Museum Gala 2026 αποτελεί δημόσιο σημάδι της σχέσης τους. Snapshot powered by AI

Την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί πραγματοποίησαν η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς, στην Academy Museum Gala 2026. Το μοντέλο και ο Γάλλος σκηνοθέτης πόζαραν μαζί, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους με μια δημόσια εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα.

https://www.instagram.com/reel/Den4_rEhkJA/

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι μοιράστηκε, μάλιστα, στιγμιότυπο από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας στη λεζάντα: «academy gala tonight with my love».

Για την περίσταση, το μοντέλο επέλεξε ένα κόκκινο φόρεμα, ενώ ο Ρομέν Γαβράς τη συνόδευσε στο λαμπερό event, που συγκέντρωσε προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου και της ψυχαγωγίας.

Η σχέση της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με τον Ρομέν Γαβρά

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν στα τέλη του 2025. Ο Ρομέν Γαβράς, σκηνοθέτης με διεθνή παρουσία, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τα δημοσιεύματα και λόγω της σχέσης του με την τραγουδίστρια Ντούα Λίπα.

Η κοινή εμφάνιση στην Academy Museum Gala 2026 αποτελεί ένα ακόμη δημόσιο στιγμιότυπο της σχέσης του με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, η οποία μοιράζεται συχνά στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή με τους ακολούθους της.

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