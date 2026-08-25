Ρομέν Γαβράς: Ο γιος του Κώστα Γαβρά σκηνοθετεί τη Ντακότα Τζόνσον σε νέα καμπάνια της Valentino

Snapshot Ο Ρομέν Γαβράς σκηνοθέτησε τη νέα καμπάνια της Valentino Beauty με πρωταγωνίστρια τη Ντακότα Τζόνσον και τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ.

Η καμπάνια γυρίστηκε σε φιλμ 35mm και παρουσιάζει μια έντονη σχέση μέσα από σκηνές ταχύτητας και έντασης, χωρίς διαλόγους και με μουσική των Pet Shop Boys.

Η Ντακότα Τζόνσον και ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ συνεργάστηκαν για πρώτη φορά σε αυτή την καμπάνια, παρά τη μακρόχρονη γνωριμία τους.

Ο Ρομέν Γαβράς έχει ξεχωρίσει για τα έντονα και απαιτητικά μουσικά βίντεο, ενώ η κινηματογραφική του πορεία περιλαμβάνει το «Athena» και την επερχόμενη ταινία του «Sacrifice» στο Netflix.

Η ταινία «Sacrifice» είναι σατιρικό πολιτικό θρίλερ με πρωταγωνιστές τον Κρις Έβανς και την Άνια Τέιλορ-Τζόι και κυκλοφορεί στις 16 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Ο σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς, γιος του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού Κώστα Γαβρά, υπογράφει τη νέα εντυπωσιακή καμπάνια της Valentino Beauty, με πρωταγωνιστές τη Ντακότα Τζόνσον και τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ.

Ο σκηνοθέτης του «Athena» επιστρέφει με ένα φιλμ γεμάτο ένταση, ταχύτητα και κινηματογραφική αισθητική, αυτή τη φορά για τις ανανεωμένες σειρές αρωμάτων «Vendetta» της Valentino.

Γυρισμένη σε φιλμ 35mm, η νέα καμπάνια παρουσιάζει τη Ντακότα Τζόνσον και τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ ως δύο αντισυμβατικούς εραστές, οι οποίοι ξεκινούν μια απόδραση. Οι δυο τους διασχίζουν με ταχύτητα ηλιόλουστους δρόμους, απομακρύνονται σε πιο σκοτεινούς εσωτερικούς χώρους και δημιουργούν την εικόνα μιας σχέσης γεμάτης ένταση.

Το φιλμ δεν περιλαμβάνει διαλόγους, με τη μουσική των Pet Shop Boys και το «It’s a Sin» να συνοδεύουν την κινηματογραφική τους φυγή.

Η Ντακότα Τζόνσον είχε περιγράψει το φιλμ ως μια ματιά σε μια σχέση που μοιάζει ιδιαίτερα έντονη και «φλογερή». Παρότι η ίδια και ο Σκάρσγκαρντ γνωρίζονται εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, η συγκεκριμένη καμπάνια αποτέλεσε την πρώτη φορά που συνεργάστηκαν.

Ο Ρομέν Γαβράς έχει δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή πορεία στον κινηματογράφο, αλλά και στη μουσική βιομηχανία. Πριν περάσει στις ταινίες μεγάλου μήκους, έγινε γνωστός για τα ιδιαίτερα απαιτητικά και έντονα music videos που σκηνοθέτησε.

Ανάμεσα στις δουλειές του βρίσκονται τα «Born Free» και «Bad Girls» της M.I.A., το «Stress» των Justice, το «Gosh» του Jamie xx και το «No Church in the Wild» των Jay-Z και Kanye West.

Η χαρακτηριστική του αισθητική, με έντονη χορογραφία και εικόνες που συχνά ισορροπούν ανάμεσα στο εντυπωσιακό και το επικίνδυνο, πέρασε στη συνέχεια και στον κινηματογράφο.

Ο Γαβράς σκηνοθέτησε το «Athena», ένα από τα έργα που ανέδειξαν ακόμη περισσότερο το δυναμικό και ιδιαίτερα κινηματογραφικό ύφος του. Η νέα του δουλειά, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη διαφήμιση. Η πρώτη αγγλόφωνη ταινία μεγάλου μήκους του, «Sacrifice», αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 16 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για σατιρικό πολιτικό θρίλερ με πρωταγωνιστές τον Κρις Έβανς και την Άνια Τέιλορ-Τζόι, ενώ στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Σάλμα Χάγιεκ Πινό, Βενσάν Κασέλ, Τζον Μάλκοβιτς, Αμπίκα Μοντ, Σαμ Ρίτσαρντσον, Charli XCX και Yung Lean.

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