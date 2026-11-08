Κέιτι Πέρι: Το ιδιαίτερο φόρεμα με το αποκαλυπτικό κόψιμο που επέλεξε για φωτογράφιση

Snapshot Η Κέιτι Πέρι φωτογραφήθηκε με ένα λαμπερό φόρεμα που ξεχώριζε για το τολμηρό σκίσιμο στον μηρό.

Το φόρεμα είχε nude, ημιδιάφανη βάση με μεταλλικά στοιχεία που έμοιαζαν με παγιέτες.

Το σύνολο περιλάμβανε αμάνικο σχέδιο, ψηλό λαιμό και ασύμμετρο τελείωμα.

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με διάφανες γόβες, ασημένια σκουλαρίκια, ογκώδεις μπούκλες και φυσικό μακιγιάζ. Snapshot powered by AI

Η Κέιτι Πέρι μαγνήτισε για ακόμα μια φορά τα βλέμματα με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ποζάροντας με ένα λαμπερό φόρεμα που ξεχώριζε για το τολμηρό του σκίσιμο.

Το Σάββατο, η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες του look της στο Instagram. Το σύνολό της αποτελούνταν από μια nude, ημιδιάφανη βάση διακοσμημένη εξ ολοκλήρου με λαμπερά μεταλλικά στοιχεία που θύμιζαν παγιέτες.

Το φόρεμα είχε αμάνικο σχέδιο και ψηλό λαιμό, ενώ το ασύμμετρο τελείωμα και το βαθύ σκίσιμο στον μηρό χάρισαν μια πιο δυναμική και ιδιαίτερη πινελιά. Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με διάφανες γόβες, κομψά ασημένια σκουλαρίκια, ογκώδεις μπούκλες στα μαλλιά και λαμπερό, φυσικό μακιγιάζ.

Δείτε την ανάρτηση:

http://instagram.com/p/DfbKr8zm2YN/

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