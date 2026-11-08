Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1: Ισοπαλία που δεν βόλεψε κανέναν - Στο -4 από την κορυφή

Το «μπρα ντε φερ» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ δεν έβγαλε νικητή, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 και μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας στο στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη 10η αγωνιστική της Super League.

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Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1: Ισοπαλία που δεν βόλεψε κανέναν - Στο -4 από την κορυφή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στο Φάληρο και μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, ο Γκονζάλες έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό στο 58', σκοράροντας με την πρώτη του επαφή στο παιχνίδι, με τον Ζίβκοβιτς να απαντάει στο 71', εκμεταλλευόμενος το ολέθριο λάθος από Ορτέγκα και Τικνιζιάν, χαρίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του.

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος κερδισμένος της βραδιάς, καθώς η διαφορά από τον δεύτερο Ολυμπιακό είναι στο +4 για το «τριφύλλι». Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ πήγε στους 19 και παρέμεινε στην πρώτη τετράδα.

H εξέλιξη του αγώνα

Ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά το παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να απειλεί μέσω των στατικών φάσεων και τον Ρόκα με σκαστό σουτ στο 10' να καταγράφει την πρώτη τελική από πλευράς «ερυθρόλευκων».

Ο ΠΑΟΚ απάντησε με το σουτ του Ζίβκοβιτς στο 14' να κόβεται από αμυντικούς και να καταλήγει σε κόρνερ, ενώ στο 17' η προσπάθεια του Μπάνζα έξω από την περιοχή δεν ανησύχησε τον Ορτέγκα.

Οι Πειραιώτες απείλησαν ξανά στο 28' με τους Φρόιλερ και Τσικίνιο να κλέβουν στα όρια της περιοχής του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πήγε στον Μάριους, ο οποίος έκανε το σουτ, με τη μπάλα να κοντράρει σε αμυντικούς και να φεύγει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μοναστηρλή. Δύο λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα, με τον Ζίβκοβιτς να βγάζει με ωραία μπαλιά σε θέση τετ-α-τετ τον Ζαφείρη και εκείνος απέναντι από τον Ορτέγκα έστειλε τη μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός «άγγιξε» το γκολ στο 52ο λεπτό, όταν ο Μάριους υποδέχθηκε ωραία τη σέντρα του Φρόιλερ από δεξιά, με τον Αφρικανό στράικερ να γυρίζει ωραία, κάνοντας το σουτ μέσα από την περιοχή και τον Μοναστηρλή να του λέει «όχι», απομακρύνοντας. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Έσε έκανε το σουτ έξω από την περιοχή με τους αμυντικούς να διώχνουν.

Ο Μάριους έδωσε τη θέση του στον Γκονζάλες στο 56' και δύο λεπτά αργότερα ο Μεξικανός δικαίωσε σε απόλυτο βαθμό τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεδιπλώθηκαν ωραία στην επίθεση, με τον Ζότα να κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, με τον αμαρκάριστο «Hormiga» με κοντινό πλασέ στην πρώτη του επαφή να ανοίγει το σκορ.

Το σύνολο του Αλέσιο Λίσι προσπάθησε να... συνέλθει και απείλησε αρχικά στο 70', με τον Χατζηδιάκο εξ επαφής με κεφαλιά να στέλνει τη μπάλα άουτ, χάνοντας τεράστια ευκαιρία, ενώ ένα λεπτό αργότερα ήρθε και η ισοφάριση. Έπειτα από ολέθριο λάθος του Τικνιζιάν και του Ορτέγκα, ο Ζίβκοβιτς του έκλεψε τη μπάλα, με τον Σέρβο να κάνει ωραίο συρτό σουτ και τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Ολυμπιακού χάρις τη βοήθεια και του δοκαριού.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ απείλησε ξανά στο 74', με το σουτ του Ρόκα να κοντράρει σε αμυντικούς και τους Πειραιώτες να... φωνάζουν για πέναλτι. 11 λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 85ο λεπτό ο Ολυμπιακός έχασε ξανά ευκαιρία με τον Γκονζάλες από θέση βολής να βλέπει τον Μοναστηρλή να αποκρούει.

Στο 88' το φάουλ του Φορτούνη έφυγε ψηλά άουτ, ενώ στο 89' η κεφαλιά του Σάλιακα δεν βρήκε στόχο.

Η κατάσταση στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τον βαθμό της ισοπαλίας στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Έσε (56' Πουέρτα), Ρόκα (77' Φορτούνης), Ζότα Σίλβα (87' Σα), Τσικίνιο (77' Ζέλσον Μαρτίνς) , Μάριους (56' Γκονζάλες).

ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης (76' Μπάμπα), Κόστα, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Γιάκιτς (22' Τέιλορ), Μπάνζα (76' Καμαρά), Εντιαγέ.

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