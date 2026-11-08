Ηγουμενίτσα: Γυναίκα συνελήφθη με 7 μαχαίρια, 2 σιδερογροθιές και σπρέι πιπεριού

Snapshot Στην Ηγουμενίτσα συνελήφθη γυναίκα που είχε μαζί της επτά μαχαίρια, δύο σιδερογροθιές και σπρέι πιπεριού.

Η σύλληψη έγινε μετά από τυχαίο έλεγχο από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ σε όχημα της γυναίκας.

Στο όχημα βρέθηκαν επίσης ένα μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο και ένα πλαστικό εργαλείο αυτοάμυνας.

Η γυναίκα κατηγορείται για οπλοκατοχή και οπλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί όπλων.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ηγουμενίτσας. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη μίας γυναίκας που εντοπίστηκε με επτά διαφορετικά μαχαίρια και δύο σιδερογροθιές προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ηγουμενίτσας, το απόγευμα της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου.

Αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) σταμάτησαν το όχημα της γυναίκας για τυχαίο έλεγχο και εντόπισαν μέσα ολόκληρο οπλοστάσιο. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:

7 μαχαίρια διαφόρων τύπων και μεγεθών,

2 σιδερογροθιές,

2 σπρέι πιπεριού,

μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο και

πλαστικό εργαλείο αυτοάμυνας.

Στη σύλληψη ημεδαπής προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) στην Ηγουμενίτσα, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας, η οποία κατηγορείται για οπλοκατοχή και οπλοφορία. Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Ηγουμενίτσας.

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