Ορεινή Ναυπακτία: Τραυματίστηκε κυνηγός από όπλο - Μία σύλληψη

Snapshot Στην ορεινή Ναυπακτία τραυματίστηκε σοβαρά κυνηγός από όπλο σε περιοχή μεταξύ Τερψιθέας και Άνω Χώρας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά με Ι.Χ. και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου δόθηκε έκτακτη ιατρική φροντίδα.

Το νοσοκομείο του Ρίου κινητοποιήθηκε εκτάκτως παρά το γεγονός ότι δεν εφημέρευε.

Συνελήφθη το άτομο που βρισκόταν μαζί με τον τραυματία, ενώ οι συνθήκες και τα αίτια του τραυματισμού ερευνώνται από την Αστυνομία Ναυπάκτου.

Το όπλο φέρεται να εκπυρσοκρότησε, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς λεπτομέρειες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό κυνηγού από όπλο σημειώθηκε στην ορεινή Ναυπακτία, σε περιοχή μεταξύ Τερψιθέας και Άνω Χώρας, όπου ο κυνηγός βρισκόταν μαζί με ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με το NafpaktiaNews.gr, ο τραυματίας μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του. Μάλιστα παρότι το νοσοκομείο του Ρίου δεν εφημέρευε, κινητοποιήθηκε εκτάκτως προκειμένου να υποδεχθεί τον τραυματία και να του παρασχεθεί άμεσα η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη το άτομο που βρισκόταν μαζί με τον τραυματία. Σημειώνεται ότι, κατά τις πρώτες αναφορές, το όπλο φέρεται να εκπυρσοκρότησε, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του περιστατικού. Τα αίτια διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπάκτου.

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