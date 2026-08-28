Χανιά: Κυνηγός, σε κατάσταση μέθης, πυροβόλησε και τραυμάτισε με καραμπίνα τον φίλο του

Snapshot Ένας 52χρονος τραυματίστηκε στα πόδια από εξοστρακισμένες σφαίρες κατά τη διάρκεια κυνηγιού στα Χανιά.

Ο 31χρονος φίλος του, σε κατάσταση μέθης, πυροβόλησε κατά λάθος με την καραμπίνα του.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Κισσάμου και προκλήθηκε από αμέλεια του 31χρονου.

Ο 31χρονος συνελήφθη από την αστυνομία μετά το συμβάν. Snapshot powered by AI

Με τραύματα στα πόδια από σκάγια που εξοστρακίστηκαν, διεκομίσθη στο νοσοκομείο Χανίων, ένας 52χρονος άνδρας από την καραμπίνα που κρατούσε o 31χρονος φίλος του.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε περιοχή της Κισσάμου, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός από την Αλβανία, ζήτησε από τον 52χρονο- σε κατάσταση μέθης- να πάνε μαζί για κυνήγι.

Ο 52χρονος, ωστόσο, βλέποντάς τον σε κακή κατάσταση αρνήθηκε να τον ακολουθήσει. Ο 31χρονος δεν πτοήθηκε και πήγε μόνος του για κυνήγι. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε κρατώντας ένα λαγό στο ένα χέρι και την καραμπίνα στο άλλο.

Ο 31χρονος έχοντας στραμμένο το όπλο στο έδαφος, εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα σκάγια να τον βρουν στα πόδια και να τον τραυματίσουν.

Αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση εντόπισαν και συνέλαβαν τον 31χρονο.

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