Τραγωδία στον Πύργο: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα σε πηγάδι

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από τους οικείους του

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Τραγωδία στον Πύργο: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα σε πηγάδι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας ηλικιωμένος περίπου 75 ετών βρέθηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι στην αυλή του σπιτιού του στον Ελαιώνα Πύργου.
  • Ο άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του με απαγχονισμό.
  • Ο εντοπισμός έγινε από οικεία πρόσωπα το πρωί της Παρασκευής 28/8.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για την ανάσυρση του ηλικιωμένου από το πηγάδι.
  • Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
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Με τραγικό τρόπο έβαλε τέλος στη ζωή του ένας ηλικιωμένος στην τοπική κοινότητα Ελαιώνα στον Πύργο.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, ο περίπου 75 ετών άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (28/8) νεκρός μέσα σε πηγάδι στην αυλή του σπιτιού του από οικεία του πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του διά απαγχονισμού.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να ανασύρει τον ηλικιωμένο μέσα από το πηγάδι, ενώ προανάκριση διενεργεί η Αστυνομία.

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