Αργολίδα: 19χρονος έσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι από φλεγόμενο σπίτι στη Μιδέα

Η πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο χωριό

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Αργολίδα: 19χρονος έσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι από φλεγόμενο σπίτι στη Μιδέα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε σε κατοικία ηλικιωμένου ζευγαριού στη Μιδέα Αργολίδας τα ξημερώματα της 27ης Αυγούστου 2026.
  • Ο 19χρονος Χρήστος μπήκε στο φλεγόμενο σπίτι και έσωσε την ηλικιωμένη γυναίκα, με τη βοήθεια άλλου νεαρού.
  • Οι κάτοικοι προσπάθησαν να περιορίσουν τη φωτιά με λάστιχα πριν φτάσουν οι πυροσβέστες και το ΕΚΑΒ.
  • Τα αίτια της πυρκαγιάς εξετάζονται, με ενδεχόμενο τη σχέση με δεξαμενή πετρελαίου στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας.
  • Οι δύο ηλικιωμένοι είναι καλά στην υγεία τους χάρη στην άμεση επέμβαση των κατοίκων και του 19χρονου.
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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026 στην Αργολίδα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε κατοικία όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στη Μιδέα, στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου.

Η πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο χωριό, με τους κατοίκους να σπεύδουν να βοηθήσουν πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μεταξύ αυτών ήταν και ο 19χρονος Χρήστος ο οποίος βλέποντας τον κίνδυνο για το ηλικιωμένο ζευγάρι αποφάσισε να επέμβει.

Μπήκε στο φλεγόμενο σπίτι για να τους βγάλει έξω

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Κάτοικοι προσπάθησαν να περιορίσουν τις φλόγες με λάστιχα, ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια να απομακρυνθεί το ηλικιωμένο ζευγάρι από το σπίτι.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι πανικοβλήθηκε στη θέα της φωτιάς και προσπάθησε να επιστρέψει στο εσωτερικό του φλεγόμενου κτηρίου για να περισώσει ότι μπορούσε. Ωστόσο, ο πυκνός καπνός έκανε την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

«Φοβηθήκαμε ότι αν μείνουν μέσα μπορεί να λιποθυμήσουν από τον καπνό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο νεαρός, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο κρίσιμη όταν διαπιστώθηκε ότι οι ηλικιωμένοι δυσκολεύονταν να απομακρυνθούν μόνοι τους.

Ο 19χρονος Χρήστος, αψηφώντας τον κίνδυνο, πέρασε στο εσωτερικό της κατοικίας από την πίσω πλευρά. Την ίδια στιγμή, άλλοι νέοι του χωριού προσπαθούσαν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά με τα λάστιχα που είχαν βρει.

Κατάφερε να βγάλει την ηλικιωμένη γυναίκα από το σπίτι και, με τη βοήθεια ενός ακόμη νεαρού, την απομάκρυνε από το σημείο. Λίγο αργότερα έφτασαν οι πυροσβέστες και το ΕΚΑΒ, αναλαμβάνοντας την παροχή βοήθειας.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν υπό διερεύνηση. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι στην κατοικία υπήρχε έντονη μυρωδιά πετρελαίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να σχετίζεται με δεξαμενή πετρελαίου που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο.

Τα ακριβή αίτια και το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά αναμένεται να διαπιστωθούν από την έρευνα της Πυροσβεστικής.

Παρά την ένταση του περιστατικού και τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η κατοικία, οι δύο ηλικιωμένοι είναι καλά στην υγεία τους. Η άμεση επέμβαση των κατοίκων και, κυρίως, η αποφασιστική ενέργεια του 19χρονου συνέβαλαν ώστε η περιπέτεια να μην έχει τραγική κατάληξη.

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