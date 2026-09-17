Σπάει το πρωτόκολλο ο Τραμπ για τον Σι Τζινπίνγκ: Η σπάνια κίνηση στο αεροδρόμιο

Snapshot Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο προετοίμασαν τη σύνοδο κορυφής των προέδρων Κίνας και ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ουάσιγκτον.

Ο Ουάνγκ Γι τόνισε την ανάγκη για ισότητα, αμοιβαίο σεβασμό και συνεργασία μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η διπλωματία ηγετών είναι κεντρική για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ στην αεροπορική βάση Άντριους, μια σπάνια κίνηση που παραβιάζει το συνήθη πρωτόκολλο υποδοχής ξένων ηγετών.

Στις συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών κυριάρχησαν θέματα της Μέσης Ανατολής και τα Στενά του Ορμούζ, με έκκληση για αυτοσυγκράτηση και επανέναρξη ειρηνευτικών διαβουλεύσεων.

Η Κίνα κάλεσε Ιράν και ΗΠΑ να επιλύσουν τις διαφορές τους και να διασφαλίσουν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Snapshot powered by AI

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε την Πέμπτη ο Κινέζος ομόλογός του Ουάνγκ Γι, οριστικοποιώντας τις παραμέτρους για την επικείμενη συνάντηση των προέδρων των δύο χωρών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο Xinhua, ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον οφείλουν να οργανώσουν το επόμενο στάδιο των επαφών ανωτάτου επιπέδου με πνεύμα ισότητας, αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίου οφέλους.

«Η διπλωματία σε επίπεδο ηγετών είναι η άγκυρα των δεσμών της Κίνας με τις ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουάνγκ Γι, σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές επιβάλλεται να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, να διαχειριστούν τις διαφορές τους και να σεβαστούν τα θεμελιώδη συμφέροντα της κάθε χώρας.

Υποδοχή εκτός πρωτοκόλλου στη βάση Άντριους

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), το κινεζικό προεδρικό αεροσκάφος αναμένεται να προσγειωθεί στην αεροπορική βάση Άντριους γύρω στις 16:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας) στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αριστερά, και ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φτάνουν σε επίσημο δείπνο στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στις 14 Μαΐου 2026, στο Πεκίνο AP

Εκεί προβλέπεται επίσημη τελετή υποδοχής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μεταβαίνει προσωπικά στο αεροδρόμιο για να καλωσορίσει τον Σι Τζινπίνγκ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια κίνηση από πλευράς του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος συνήθως περιμένει τους ξένους ηγέτες στον Λευκό Οίκο. Το πιο κοντινό προηγούμενο ανάλογης κίνησης είχε καταγραφεί πριν από περίπου έναν χρόνο, κατά τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας.

Στο τραπέζι η Μέση Ανατολή και το Ορμούζ

Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο υπουργών βρέθηκε η ένταση στη Μέση Ανατολή. Μία ημέρα πριν από την επαφή με τον Ρούμπιο, ο Ουάνγκ Γι είχε υποδεχθεί στο Πεκίνο τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Κατά τις συνομιλίες τους, η κινεζική πλευρά κάλεσε τόσο την Τεχεράνη όσο και την Ουάσιγκτον να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και λογική, ζητώντας επιστροφή στην ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία του περασμένου Ιουνίου, ουσιαστικές διαβουλεύσεις και άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

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