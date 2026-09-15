ΗΠΑ και Κίνα εξοπλίζονται για πόλεμο στο Διάστημα - Για πρώτη φορά όπλα σε τροχιά

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι ανέπτυξαν ένα διαστημικό όπλο στην τροχιά της Γης, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά τέτοιες επιθετικές δυνατότητες

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

ΗΠΑ και Κίνα εξοπλίζονται για πόλεμο στο Διάστημα - Για πρώτη φορά όπλα σε τροχιά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά την ανάπτυξη ενός διαστημικού όπλου σε τροχιά για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από εχθρικές ενέργειες.
  • Η ανάπτυξη του όπλου συνδέεται με την ανάγκη αντιμετώπισης απειλών από ρωσικά και κινεζικά προγράμματα που στοχεύουν αμερικανικούς δορυφόρους.
  • Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ λειτουργεί ως επιθετική και αμυντική δύναμη για τον έλεγχο και την προστασία του διαστημικού τομέα.
  • Η συνθήκη του 1967 απαγορεύει όπλα μαζικής καταστροφής σε τροχιά, αλλά οι μεγάλες δυνάμεις εξερευνούν άλλες στρατιωτικές δυνατότητες στο διάστημα.
  • Ρωσικοί δορυφόροι έχουν υποκλέψει επικοινωνίες ευρωπαϊκών χωρών, ενώ η Ρωσία και η Κίνα αναπτύσσουν διαστημικά όπλα στο πλαίσιο στρατιωτικού εκσυγχρονισμού.
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Ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Τρόι Μέινκ, δήλωσε ότι το όπλο «σε τροχιά» ήταν απαραίτητο για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από εχθρικές ενέργειες. Μιλώντας στη Διάσκεψη Αεροπορίας, Διαστήματος και Κυβερνοχώρου τη Δευτέρα, ο Mέινκ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για «εξελισσόμενες απειλές», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες του όπλου ή πότε τέθηκε σε τροχιά.

Οι στρατιωτικοί ηγέτες των ΗΠΑ έχουν ήδη προαναγγείλει ότι σχεδιάζουν να ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες στο διάστημα, επικαλούμενοι ρωσικά και κινεζικά προγράμματα που αναπτύσσουν τρόπους για να επιτεθούν και να διαταράξουν τους αμερικανικούς δορυφόρους σε μια μελλοντική σύγκρουση. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι διαστημικές δυνατότητες - και οι πύραυλοι αναχαίτισης - αποτελούν κρίσιμο μέρος του σχεδιαζόμενου αμυντικού συστήματος «Χρυσός Θόλος» για την προστασία των ΗΠΑ από πυραύλους και άλλες αεροπορικές απειλές.

Μια συνθήκη του 1967 απαγόρευσε τα όπλα μαζικής καταστροφής σε τροχιά. Έκτοτε, μεγάλες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα, διερευνούν άλλες δυνατότητες εκτός της συνθήκης, όπως η στόχευση δορυφόρων αντιπάλων - οι οποίοι είναι κρίσιμοι για τις στρατιωτικές επικοινωνίες, την επιτήρηση και την πλοήγηση.

Πέρυσι, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα που υπογράμμιζε τον ρόλο της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ όχι μόνο στην υπεράσπιση των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και ως επιθετική δύναμη.

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ - ο νεότερος κλάδος του αμερικανικού στρατού εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια - ξεκίνησε το 2019 ως τρόπος προστασίας των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία και επιτήρηση.

Εκπρόσωπος της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ δήλωσε: «Ο έλεγχος του διαστήματος περιλαμβάνει τις περιοχές αποστολής που απαιτούνται για την αμφισβήτηση και τον έλεγχο του διαστημικού τομέα - χρησιμοποιώντας κινητικά και μη κινητικά μέσα για να επηρεάσουν τις δυνατότητες του αντιπάλου μέσω διαταραχών, υποβάθμισης, ακόμη και καταστροφής, εάν είναι απαραίτητο».

Οι δυνατότητες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, πάντα υπό τις οδηγίες των επιχειρησιακών διοικήσεων. Στις αρχές Φεβρουαρίου, αποκαλύφθηκε ότι δύο ρωσικοί δορυφόροι πιθανότατα έχουν υποκλέψει τις επικοινωνίες τουλάχιστον δώδεκα ευρωπαϊκών χωρών από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Μέσω των υποκλοπών αυτών, οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ενδέχεται να απέκτησαν πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα ή ακόμη και τη δυνατότητα ελέγχου των ξένων δορυφόρων. Παράλληλα, οι ΗΠΑ είχαν καταγγείλει το 2024 την εκτόξευση ρωσικού δορυφόρου με πιθανές δυνατότητες προσβολής άλλων διαστημικών σκαφών, με τη Μόσχα να τηρεί σιγή ασυρμάτου. Η Αμερικανική Διαστημική Δύναμη υπογραμμίζει ότι το Πεκίνο αναπτύσσει διαστημικά όπλα στο πλαίσιο του στρατιωτικού του εκσυγχρονισμού, ενώ η Ρωσία θεωρεί πως η επικράτηση στο διάστημα θα κρίνει την έκβαση των μελλοντικών πολέμων.

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