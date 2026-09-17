Βρυξέλλες σε Τραμπ: Η προσέγγιση με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ αντιδρώντας στην πρόταση αυτή

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Βρυξέλλες σε Τραμπ: Η προσέγγιση με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Βρυξέλλες διευκρίνισαν ότι το σχέδιο σύνδεσης της ΕΕ με τον Καναδά δεν στοχεύει εναντίον των ΗΠΑ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς ή να τερματίσει το εμπόριο με την ΕΕ λόγω της πρότασης σύνδεσης με τον Καναδά.
  • Η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν πρότεινε ο Καναδάς να γίνει συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ και μέλος του υπό ίδρυση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας.
  • Η πρόταση στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.
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Το σχέδιο σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά δεν είναι σε καμία περίπτωση μια συμμαχία που στρέφεται κατά των ΗΠΑ, διευκρίνισαν σήμερα οι Βρυξέλλες, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών κατά της Οτάβας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν πρότεινε την Τετάρτη, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα που θα είναι συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ, παρουσία του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ.

«Η πρόταση για ενίσχυση της σύμπραξής μας με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός», υπογράμμισε σήμερα ο Όλοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εμπορίου.

Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν Μάικ Κάρνεϊ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες, Τετάρτη, να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ αντιδρώντας στην πρόταση αυτή. «Το βρίσκω γελοίο», σχολίασε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Αν το κάνουν, αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλω πολύ σοβαρούς τελωνειακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη σε πολλά πράγματα», πρόσθεσε .

Η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν πρότεινε επίσης η χώρα της Βόρειας Αμερικής να γίνει μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται στα σκαριά για τον συντονισμό των ευρωπαϊκών κρατών μεταξύ τους αλλά και με άλλες χώρες όπως ο Καναδάς σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.

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