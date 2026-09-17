Τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνος: «Αποκολλήθηκε η μηχανή και φλεγόταν - Ήταν εκκωφαντικό το "μπαμ"»

Snapshot Τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος προκάλεσε τον θάνατο τριών από τους πέντε επιβαίνοντες και σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμη.

Το όχημα μάρκας Renault προσέκρουσε σφοδρά στη μάντρα του ξενοδοχείου Κρεολή, με το μπροστινό μέρος να μετατραπεί σε άμορφη μάζα.

Η μηχανή του αυτοκινήτου αποκολλήθηκε και έπιασε φωτιά ανεξάρτητα από το όχημα.

Μάρτυρες άκουσαν εκκωφαντικό θόρυβο και φρενάρισμα, χωρίς εμπλοκή άλλου οχήματος.

Τα ασθενοφόρα έφτασαν γρήγορα στο σημείο του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής αναφορικά με το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος τα ξημερώματα της Πέμπτης με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τρεις εκ των πέντε επιβαινόντων, με τον έναν να χαροπαλεύει.

Κάτοικος που μένει λίγα μέτρα από το σημείο της πρόσκρουσης του ΙΧ μάρκας Renault στη μάντρα του ξενοδοχείου Κρεολή επί της Ποσειδώνος λίγα μέτρα από τη συμβολή της παραλιακής με την οδό Καλυψούς στο ρεύμα προς Πειραιά, αντίκρισε εικόνες που δύσκολα σβήνουν από τη μνήμη.

«Ακούστηκε φρενάρισμα και μετά ένα εκκωφαντικό "μπαμ"»

«Γύρω στις 02:00 η ώρα τη νύχτα ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ένα τεράστιο "μπαμ". Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι έχει γίνει. Είχε μόνο καπνό, σκόνη και σε ένα σημείο ήταν η μηχανή του οχήματος αποκολλημένη από το αυτοκίνητο και καιγόταν μόνη της.

Φαινόταν δύο άτομα ότι ήταν εκτός αυτοκινήτου. Το όχημα είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα, στο μπροστινό του μέρος. Τα ασθενοφόρα που ήρθαν δεν αργήσανε πιστεύω καθόλου», ανέφερε αρχικά.

«Δεν μπορούσα να δω αν είχε γίνει κάτι με τους τραυματίες. Απλά φαινόταν ότι η άμορφη μάζα των σιδερικών. Έδειχνε ότι ήταν σφοδρό το τροχαίο και μάλλον είχε και θύματα. Το "μπαμ" που ακούστηκε ήταν εκκωφαντικό. Δηλαδή δεν ήταν ότι χτύπησε ένα αυτοκίνητο με κάποιο άλλο. Ακούστηκε ένα φρενάρισμα και μετά ακούστηκε ένα μπαμ. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα», τόνισε.

Τα θύματα του τροχαίου

Σύμφωνα με τις Αρχές τα θύματα είναι ηλικίας 26 και 23 ετών, ενώ ο ένας νεκρός παραμένει αταυτοποίητος. Οι άλλοι δύο τραυματίες είναι γεννηθέντες το 2008 και ο ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι επιβαίνοντες του οχήματος που εξετράπη της πορείας του από την ιλιγγιώδη ταχύτητα την οποία είχε αναπτύξει ο οδηγός, ήταν Ρομά. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχει συλλέξει το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας, δεν εμπλέκεται άλλο όχημα στο συμβάν.

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