Εγκαινιστάστηκαν τα νέα ΤΕΠ στο νοσοκομείο Λάρισας - Γεωργιάδης: Δεν άλλαξε τίποτα για τα ασθενοφόρα

Snapshot Εγκαινιάστηκε το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι δεν έχει αλλάξει η πρόσβαση των ασθενοφόρων στο ΤΕΠ και το ύψος των εισόδων παραμένει το ίδιο.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ολοκληρώθηκαν εργασίες αναδιαρρύθμισης στην Παιδιατρική Κλινική και στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών με προϋπολογισμό 1,07 εκατ. ευρώ. Snapshot powered by AI

Τη Λάρισα επισκέφθηκε χθες, Τετάρτη (16/09/2026), ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στη Θεσσαλία. Σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης θα βρίσκεται στα Τρίκαλα και στον Βόλο, όπου θα παραστεί σε εγκαίνια δομών υγείας.

Στη Λάρισα, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Στο ΓΝ Λάρισας πραγματοποιήθηκαν, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), έργα αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και αναδιαρρύθμισης των υποδομών του, αρχικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ. Τελικά, η ανακατασκευή των ΤΕΠ έφτασε τα 2,1 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ, Φώτη Σερέτη.

Ο κ. Γεωργιάδης, αφού ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου και συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δήλωσε: «Ο σχεδιασμός αυτού του ΤΕΠ έχει αρκετές καινοτομίες σε σχέση με τα περισσότερα ΤΕΠ που εγκαινιάζω σε όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος της Λάρισας που θα επισκέπτεται πλέον το νοσοκομείο αυτό, αποκλείεται να μην καταλαβαίνει τη διαφορά. Τα ΤΕΠ είναι η καρδιά ενός νοσοκομείου. Θέλω να θυμίσω ότι το νοσοκομείο αυτό είναι το νοσοκομείο που, δυστυχώς για τον κόσμο της Θεσσαλίας, αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες κρίσεις της χώρας τα τελευταία χρόνια. Το προσωπικό του νοσοκομείου τις αντιμετώπισε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Χρωστούσαμε να κάνουμε αυτά τα έργα σε αυτό το νοσοκομείο και να τους δώσουμε την ευκαιρία να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους στο μέλλον ακόμα καλύτερα».

Ως προς το θέμα που δημιουργήθηκε σχετικά με την πρόσβαση των ασθενοφόρων στο ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι «δεν έχουμε αλλάξει το ύψος των ΤΕΠ. Αυτό που ήταν και πριν ως προς το ύψος, αυτό παρέμεινε. Απλώς αλλάξαμε όλα τα υπόλοιπα στα ΤΕΠ». Πρόσθεσε ότι η είσοδος διαθέτει πλέον ευκρινή σήμανση. Είπε, επίσης, ότι «όπως έμπαιναν τα ασθενοφόρα μέχρι σήμερα στα ΤΕΠ, έτσι θα μπαίνουν και τώρα, γιατί δεν άλλαξε τίποτα», σημειώνοντας ότι «το 99,9% των ασθενοφόρων μπαίνει όπως και έμπαινε».

Επόμενος σταθμός του υπουργού Υγείας ήταν το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για τα εγκαίνια της Παιδιατρικής Κλινικής και της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ολοκληρώθηκαν, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), εργασίες αναδιαρρύθμισης στην Παιδιατρική Κλινική και στην Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, συνολικού προϋπολογισμού 1.070.416,00 ευρώ.

Στο τέλος της επίσκεψής του, ο υπουργός Υγείας, δήλωσε: «Σήμερα εδώ είναι ένα μικρό θαύμα αυτό που εγκαινιάζουμε. Μέχρι τώρα έχουμε παιδιατρικές κλινικές διάσπαρτες, αλλά ολοκληρωμένη φροντίδα του παιδιού είχαμε μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Καθηγήτρια κ. Γριβέα σκέφτηκε ότι η συνένωση πόρων και δυνάμεων εδώ, μέσα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η αξιοποίηση των πανεπιστημιακών μελών ΔΕΠ που έχουμε εδώ, με τον εξοπλισμό και τους χώρους του νοσοκομείου, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα μικρό παιδιατρικό νοσοκομείο, εντός του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λαρίσης. Όταν το άκουσα, ενθουσιάστηκα, διότι πράγματι ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Ωστόσο όπως όλες οι καλές ιδέες, είχε πολλά προβλήματα στην εφαρμογή, γιατί αν ήταν εύκολες οι καλές ιδέες, θα τις είχανε όλοι. Δεν φτάσαμε εύκολα σήμερα εδώ. Είμαι πολύ περήφανος γιατί γενικά οι υγειονομικές υπηρεσίες στη Θεσσαλία έχουν προοδεύσει αυτή την τριετία πάρα πολύ. Και τυφλός να είσαι, το ξέρεις και το βλέπεις. Όταν ήρθα την πρώτη φορά εδώ, μου είχατε θέσει οι γιατροί και η διοίκηση σημαντικά προβλήματα υποδομών. Κυρίως όσον αφορά τις σωληνώσεις, τις μονώσεις και τις στεγανοποιήσεις. Όλα αυτά τα έργα τα προχωρήσαμε και τα κάναμε γιατί το νοσοκομείο αυτό πρέπει να μπορεί να υπάρχει πολλά χρόνια μπροστά. Και θα υπάρχει, γιατί πράγματι με τα έργα που έχουμε κάνει το νοσοκομείο πλέον έχει αναγεννηθεί καθ΄ ολοκληρίαν».

Ο κ. Γεωργιάδης παρέστη, επίσης, στα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Γόννων και του Κέντρου Υγείας Τυρνάβου. Τα έργα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ και 2,1 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Τέλος, παρευρέθηκε στα εγκαίνια της έκτης επέκτασης του εργοστασίου της «Rontis», ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.