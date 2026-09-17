Teen Drama Club στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου: Όταν το θέατρο συναντά τον μουσειακό χώρο

Ένας Οκτώβριος γεμάτος θέατρο και αυτοσχεδιασμό ξεκινά στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου Δήμου Αθηναίων! Το Teen Drama Club προσκαλεί εφήβους και έφηβες 13-17 ετών να εξερευνήσουν τον κόσμο του θεάτρου, να αναπτύξουν τα εκφραστικά τους μέσα, να γνωρίσουν διαφορετικές μορφές θεατρικής έκφρασης και να δημιουργήσουν μέσα από την ομαδική δουλειά και τη συνεργασία.

Για τρία Σάββατα του Οκτωβρίου, ο χώρος του Νέου Υδαταερίου του ΒΜΦ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων θα μεταμορφωθεί σε σκηνή, φιλοξενώντας ένα θεατρικό εργαστήριο που συνδυάζει το παιχνίδι, τον πειραματισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία. Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες της θεατρικής τέχνης, από την ιστορία και την εξέλιξη του θεάτρου έως τη σύγχρονη performance, ενώ παράλληλα θα εξερευνήσουν τη φωνή, την κίνηση, το σώμα, τη μάσκα, την ενδυμασία και τη δυναμική του σκηνικού χώρου.

Οι τρεις θεματικές συναντήσεις συνθέτουν μια ολοκληρωμένη, βιωματική εμπειρία, με την καθεμία να αποτελεί έναν ξεχωριστό κρίκο στην αλυσίδα. Στην πρώτη συνάντηση, οι νεαροί «ηθοποιοί» θα γνωρίσουν ο ένας τον άλλον μέσω θεατρικών παιχνιδιών και στη συνέχεια θα εισαχθούν στην ιστορία του θεάτρου από την αρχαία Ελλάδα έως την Αναγέννηση και στον σημαντικό ρόλο της μάσκας σε αυτό. Το επόμενο Σάββατο είναι αφιερωμένο στο σύγχρονο θέατρο και στον τρόπο με τον οποίο η έννοια της σκηνής έχει αναδιαμορφωθεί ανά τα χρόνια, καθώς και στη σημασία της ενδυματολογίας και της σχέσης του ηθοποιού με το κοινό.

Το εργαστήριο κλείνει με μία συνάντηση κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν τα στάδια της δημιουργίας ενός θεατρικού δρώμενου, από τη σύλληψη έως την υλοποίησή του. Παράλληλα, θα εξερευνήσουν την έννοια της τέχνης της performance και του site-specific performance theatre, και έπειτα θα παρουσιάσουν ένα σχετικό ολιγόλεπτο θεατρικό δρώμενο.

Ιδιαίτερη θέση στο εργαστήριο έχει ο χώρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, ο οποίος αξιοποιείται ως ένα διαφορετικό πεδίο θεατρικής έκφρασης και δημιουργίας. Η βιομηχανική ιστορία και η πολιτιστική μνήμη του χώρου αποτελούν αφετηρία για αυτοσχεδιασμό και πειραματισμό, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξερευνήσουν στην πράξη τη σχέση ανάμεσα στον χώρο, το θέατρο και το κοινό. Έτσι, το μουσείο παύει να αποτελεί απλώς το σκηνικό της δράσης και γίνεται αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της θεατρικής εμπειρίας.

Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, όπου η τέχνη συναντά την ιστορία και ο μουσειακός χώρος αποκτά νέες δυνατότητες έκφρασης. Άλλωστε, όπως λέει και ο σπουδαίος Ουίλιαμ Σαίξπηρ: «Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή».

Για τη συμμετοχή στο εργαστήριο δεν απαιτείται καμία προηγούμενη υποκριτική εμπειρία. Μόνο όρεξη για μάθηση, δημιουργία και πειραματισμό!