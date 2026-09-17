Χανιά: Ενώπιον ανακριτή η 18χρονη που ξυλοκόπησε το βρέφος της - Το τραυματικό της παρελθόν

Snapshot Το βρέφος 17 ημερών νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Η 18χρονη μητέρα κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε το βρέφος και οδηγήθηκε σε ανακρίτρια μετά τη σύλληψή της.

Η νεαρή γυναίκα ήταν θύμα κακοποίησης από παιδί, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση στα 13 της και πάσχει από βαριάς μορφής επιλόχειο κατάθλιψη.

Η μητέρα ανέλαβε μόνη της τη φροντίδα του βρέφους, καθώς ο πατέρας απουσιάζει, και είχε διακόψει αντικαταθλιπτική αγωγή λόγω κύησης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» τονίζει την ανάγκη για συνεχή και ολοκληρωμένη προστασία παιδιών σε κίνδυνο και παρέχει υποστήριξη σε μητέρα και παιδί. Snapshot powered by AI

Στο γραφείο της ανακρίτριας αναμένεται να μεταβεί σήμερα Πέμπτη 17/9 η 18χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε άγρια το μόλις 17 ημερών μωρό της, στα Χανιά Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου, στο Ηράκλειο Κρήτης με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη αλλά χαρακτηρίζεται σταθερή. Σημειώνεται ότι τις επόμενες μέρες θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία στο κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, με τη νεαρή μητέρα να πηγαίνει το μωράκι στο νοσοκομείο, όπου ισχυρίστηκε ότι έπεσε από ύψος. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματά του προέρχονται από χτυπήματα και η μητέρα συνελήφθη.

Όπως αποκάλυψε αργότερα το «Χαμόγελο του Παιδιού», η 18χρονη ήταν και η ίδια θύμα κακοποίησης, με την πρώτη καταγγελία για γίνεται ανώνυμα στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, όταν το κορίτσι ήταν μόλις 4 ετών.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στην ηλικία των 13 ετών κακοποιήθηκε σεξουαλικά και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομειακή μονάδα όπου φιλοξενούνταν κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Το κορίτσι ξεκίνησε αντικαταθλιπτική αγωγή από την ηλικία των 15 ετών, την οποία έπρεπε να διακόψει λόγω κύησης.

Η 18χρονη γέννησε και ανέλαβε τη φροντίδα του βρέφους μόνη της, αφού ο πατέρας του εξαφανίστηκε, ενώ φέρεται να έπασχε από βαριάς μορφής επιλόχειο κατάθλιψη.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» τόνισε ότι χρειάζεται συνέχεια στη φροντίδα παιδιών που έχουν βρεθεί σε κατάσταση κινδύνου με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας. Σημειώνεται ότι η Πολιτεία οφείλει να παρέχει την απαραίτητη φροντίδα που χρειάζονται ώστε να μην συνεχίσουν τον ίδιο κύκλο βίας, ενώ ανέφερε ότι ο Οργανισμός έχει επικοινωνήσει τόσο με το νοσοκομείο που νοσηλεύεται το βρέφος, όσο και με την Αστυνομία, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του στην υποστήριξη μητέρας και παιδιού.

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