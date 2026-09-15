Χανιά: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το βρέφος - Τι ισχυρίζεται η μητέρα του που κρατείται

Snapshot Ένα 17 ημερών βρέφος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η 18χρονη μητέρα του βρέφους κρατείται και κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη.

Η μητέρα ισχυρίζεται ότι το βρέφος τραυματίστηκε από πτώση από μεγάλο ύψος, αλλά οι Αρχές δεν πείθονται από τους ισχυρισμούς της.

Οι αστυνομικές έρευνες εξετάζουν το ενδεχόμενο τα τραύματα να προήλθαν από πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η κατάσταση του βρέφους παραμένει σταθερή αλλά σοβαρή, με συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Snapshot powered by AI

Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει στο Νοσοκομείο το δύο εβδομάδων βρέφος από τα Χανιά, το οποίο έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ κρατείται η 18χρονη μητέρα του κι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το 17 ημερών βρέφος νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου από το βράδυ της Κυριακής που μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων. Οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος στο ΤΕΠ σύμφωνα με την ΕΡΤ, διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις, γεγονός που τους οδήγησε να ενημερώσουν άμεσα τις αστυνομικές Αρχές.

Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη.

Τι ισχυρίζεται η 18χρονη γυναίκα

Η μητέρα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μεγαλώνει μόνη της το παιδί, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Κατά την απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος, επιχειρώντας να εξηγήσει με αυτόν τον τρόπο τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ισχυρισμοί της δεν φαίνεται να έχουν μέχρι στιγμής πείσει τις Αρχές, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας κρίνονται επιβαρυντικά.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο το βρέφος να υπέστη τα χτυπήματα μέσα στο σπίτι και από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.

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